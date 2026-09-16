TikTok și alegerile din România din 2024. Parlamentul European cere clarificarea posibilelor ingerințe străine

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 sept. 2026, 11:30

Parlamentul European a adoptat Raportul privind Scutul European pentru Democrație și cere Comisiei Europene să finalizeze cât mai rapid investigația privind TikTok și posibilele ingerințe străine în alegerile prezidențiale din România din 2024. Documentul avertizează că dezinformarea, atacurile informaționale și războiul hibrid pun o presiune tot mai mare asupra democrațiilor europene.

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