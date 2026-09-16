Elicopter, prăbușit în Los Angeles: trei persoane au murit, iar o alta a fost rănită. Presa locală spune că aparatul de zbor ar aparține unei echipe de știri VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 sept. 2026, 07:57

Trei persoane au murit după ce un elicopter despre care presa locală relatează că aparține unei echipe de știri s-a prăbușit în cartierul Chatsworth din Los Angeles, în apropierea locului unui accident mortal de autobuz. Aeronava a căzut între două clădiri comerciale, iar autoritățile au declanșat o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

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