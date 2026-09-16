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Elicopter, prăbușit în Los Angeles: trei persoane au murit, iar o alta a fost rănită. Presa locală spune că aparatul de zbor ar aparține unei echipe de știri VIDEO

Elicopter prăbușit/ Profimedia

Elicopter prăbușit/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 sept. 2026, 07:57

Trei persoane au murit după ce un elicopter despre care presa locală relatează că aparține unei echipe de știri s-a prăbușit în cartierul Chatsworth din Los Angeles, în apropierea locului unui accident mortal de autobuz. Aeronava a căzut între două clădiri comerciale, iar autoritățile au declanșat o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Aparatul de zbor s-a prăbuşit între două clădiri comerciale din cartierul Chatsworth, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD). O persoană a fost transportată la un spital local, iar starea acesteia este, pentru moment, necunoscută.

Imaginile de la faţa locului au arătat două containere de transport şi mai multe vehicule în flăcări. Potrivit Departamentului de pompieri, incendiul a fost stins.

Potrivit informațiilor publicate de publicația locală Los Angeles Times, una dintre victime se afla la sol, iar celelalte două se aflau în elicopter.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se știa cu certitudine cine pilota aeronava, dar relatările presei locale sugerează că ar fi vorba de un elicopter al unei echipe de ştiri care zbura în apropierea locului unui accident mortal de autobuz.

Anterior, căpitanul Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAFD), Branden Silverman, a declarat pentru filiala locală a canalului CBS, partenerul american al BBC: ”Avem un pacient confirmat care părea să se afle în afara elicopterului în momentul prăbuşirii”.

”Această persoană a fost declarată decedată la faţa locului”, a adăugat Silverman, fără a precizat și câte persoane se aflau în interiorul elicopterului în momentul prăbuşirii.

Departamentul de Poliţie din Los Angeles a confirmat că elicopterul nu aparţinea forţelor sale de intervenție. Ancheta legată de acest accident aerian va fi coordonată de Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB).

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