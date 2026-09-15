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Extern· 1 min citire
Friedrich Merz își anulează deplasarea la Adunarea Generală a ONU de la New York. Care este motivul
FOTO: Profimedia
Publicat15 sept. 2026, 21:53
Actualizat15 sept. 2026, 21:54
Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat participarea la Adunarea Generală a ONU de la New York, programată pentru săptămâna viitoare, întrucât prezența sa este necesară la Berlin, au declarat marți surse guvernamentale pentru agenția dpa.
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