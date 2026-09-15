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Friedrich Merz își anulează deplasarea la Adunarea Generală a ONU de la New York. Care este motivul

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat15 sept. 2026, 21:53
Actualizat15 sept. 2026, 21:54

Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat participarea la Adunarea Generală a ONU de la New York, programată pentru săptămâna viitoare, întrucât prezența sa este necesară la Berlin, au declarat marți surse guvernamentale pentru agenția dpa.

Presiunea electorală crește asupra cancelarului

Cancelarul se află sub o uriașă presiune în urma rezultatelor electorale dezastruoase obținute de partidul său conservator, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), la alegerile din 6 septembrie în landul est-german Saxonia-Anhalt, unde partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost la un pas de a obține o majoritate absolută.

Cancelarul se confruntă cu alte două voturi dificile în această duminică, când alegătorii din landul est-german Mecklenburg-Pomerania Inferioară și din orașul-stat Berlin se vor prezenta la urne.

Estimările indică un nivel minim istoric pentru CDU în landul est-german, în timp ce în Berlin - unde partidul conduce actuala coaliție guvernamentală a orașului-stat - acesta se află într-o cursă extrem de strânsă cu formațiunea de extremă-stânga Die Linke (Stânga). AfD ocupă locul al treilea, la mică distanță, în capitală, care este și cel mai mare oraș al Germaniei.

Dispute în coaliție pe tema scumpirii carburanților

Situația sa dificilă este agravată de prețurile excepțional de mari la benzină, care îi afectează pe numeroșii automobiliști din țară, precum și de divergențele cu partenerul său minor de coaliție, social-democrații, cu privire la modalitățile de a-i sprijini pe șoferii care se confruntă cu dificultăți financiare, al căror număr este în creștere.

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