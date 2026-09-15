Trump ironizează avertismentele privind AI: „Roboții nu vor prelua controlul asupra lumii”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 13:12

Donald Trump respinge avertismentele despre inteligența artificială și susține că roboții și AI nu vor ajunge să controleze lumea. Președintele american a calificat temerile privind o amenințare existențială drept „o farsă”, în timp ce Elon Musk avertizează că tehnologia poate deveni „foarte periculoasă”.

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