Donald Trump respinge avertismentele despre inteligența artificială și susține că roboții și AI nu vor ajunge să controleze lumea. Președintele american a calificat temerile privind o amenințare existențială drept „o farsă”, în timp ce Elon Musk avertizează că tehnologia poate deveni „foarte periculoasă”.
Donald Trump a respins avertismentele privind riscurile inteligenței artificiale, susținând că roboții și AI nu vor ajunge să controleze lumea. Președintele american a intervenit telefonic în timpul summit-ului All-In de la Los Angeles și a calificat drept „o farsă” temerile că inteligența artificială ar putea deveni o amenințare existențială pentru omenire.
Trump l-a sunat direct pe Jensen Huang, directorul general al Nvidia, iar acesta a ținut telefonul aproape de microfon pentru ca publicul din sală să poată auzi intervenția președintelui. Liderul de la Casa Albă a susținut că încetinirea dezvoltării AI în Statele Unite ar putea oferi Chinei un avantaj decisiv în cursa tehnologică globală.
Donald Trump: „Roboții nu vor prelua controlul”
Președintele american a respins scenariile în care inteligența artificială ar ajunge să controleze omenirea și a invocat inclusiv experiența familiei sale în mediul academic atunci când și-a argumentat poziția.
„Știți, unchiul meu a fost profesor la MIT timp de 41 sau 42 de ani, probabil cel mai important, poate chiar cel mai bun din toate timpurile. Era cunoscut drept unul dintre cei mai străluciți oameni. A făcut foarte multe lucruri. Așa că am și eu puțină forță genetică, dacă vreți să credeți în teoria eredității, iar eu cred în ea. Am forță genetică (...)
Ei bine, știu despre Inteligența Artificială. Am și bun-simț când vine vorba de Inteligența Artificială. Roboții nu vor prelua controlul. Inteligența Artificială nu va prelua controlul asupra restului lumii. Toată povestea asta este o farsă”, a afirmat Donald Trump.
În opinia sa, riscurile inteligenței artificiale sunt prezentate într-o manieră exagerată, iar reducerea voluntară a ritmului de dezvoltare a tehnologiei în SUA ar putea permite Chinei să avanseze mai rapid, conform CNBC.
Elon Musk avertizează că inteligența artificială poate fi „foarte periculoasă”
Elon Musk, care conduce compania de inteligență artificială xAI, are însă o poziție diferită. Acesta recunoaște că tehnologia poate genera riscuri serioase și a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca sistemele AI să ajungă să interacționeze cu infrastructuri sensibile.
„Deci, o să murim cu toții în următorii 10 ani sau nu? (din cauza Inteligenței Artificiale, n.r.) Asta este tema discuției de aici. Ei bine, urăsc să vă dezamăgesc, dar cu toții vom muri. Da, rata mortalității rămâne constantă la 100%.
Ei bine, dacă AI ar fi capabil să preia controlul asupra sistemelor militare și, să zicem, să urmărească știrile... Da, asta ar fi rău. Aceste sisteme sunt izolate. Toate aceste sisteme nu sunt conectate la internet. Asta spun ei. Dar ceva îmi spune că, din când în când, AI primește actualizări software.
Ei bine, în acest moment este destul de evident că Inteligența Artificială poate fi foarte periculoasă. Și recomand să citiți detaliile incidentului de la Hugging Face.”
Musk invocă incidente de securitate și cere mai multe teste
Elon Musk a făcut referire și la un incident despre care susține că a implicat agenți AI și platforma Hugging Face. Potrivit afirmațiilor sale, sistemele ar fi obținut acces extins fără ca situația să fie observată imediat.
„Un roi fanatic de agenți AI a atacat sistemele Hugging Face timp de o săptămână și a obținut acces de administrator pe serverele OpenAI. Așa că cine știe ce a făcut, de fapt. Este posibil să fi făcut și alte lucruri, dincolo de asta.
Iar cei de la OpenAI nu și-au dat seama de acest lucru timp de o săptămână. Anthropic a raportat, de asemenea, la rândul său, incidente de securitate. Așa că, practic, orice model AI suficient de inteligent pare că va încerca să scape de propriile constrângeri.”
Musk consideră că marile companii care dezvoltă inteligență artificială ar trebui să își verifice reciproc modelele, astfel încât eventualele vulnerabilități să fie identificate de echipe independente și de competitori.
Elon Musk: Companiile AI să își testeze reciproc modelele
„Eu cred că ar fi înțelept ca, cât mai curând posibil, dacă nu chiar imediat, principalii competitori din domeniul inteligenței artificiale să își testeze reciproc modelele. Astfel, sistemele de testare pentru securitate ale fiecărei companii ar testa modelele tuturor celorlalte companii. Așadar, în loc să îți verifici singur munca, ai avea competitori care îți verifică munca și trag un semnal de alarmă dacă observă probleme”, a spus Elon Musk.
Poziția sa contrastează cu cea exprimată de Donald Trump, care consideră că avertismentele privind un posibil scenariu în care AI ar amenința omenirea riscă să frâneze dezvoltarea tehnologiei americane și să ofere Chinei un avantaj.
Jensen Huang: „În China, nimeni nu vorbește despre sfârșitul lumii”
Și Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a vorbit despre diferența dintre modul în care sunt privite riscurile inteligenței artificiale în Statele Unite și în China. El susține că abordarea chineză este una mai pragmatică și mai orientată spre efectele economice și sociale ale tehnologiei.
„În China, nimeni nu vorbește despre sfârșitul lumii, despre catastrofe și tot felul de scenarii apocaliptice. Sunt mult mai pragmatici în această privință.
Ei văd AI ca pe o tehnologie care le va dezvolta economia și societatea. Și nu au aceste grupuri care spun, practic, că Inteligența Artificială va duce la sfârșitul civilizației (...)
Partea frustrantă este că, dacă ar fi adevărat, atunci ar trebui să vorbim despre asta și să facem ceva în această privință. Ar trebui să petrecem mai mult timp încercând să rezolvăm problema, în loc să-i îngrijorăm pe oamenii care oricum nu pot face nimic în această privință”, a spus Jensen Huang.