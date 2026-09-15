Termometru cu mercur, blocat 20 de ani în duodenul unui bărbat. Medicii au rămas uimiți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 13:45

Un bărbat de 32 de ani din China a trăit mai bine de două decenii cu un termometru cu mercur blocat în duoden, după ce îl înghițise accidental la 12 ani. Medicii l-au descoperit abia când pacientul a ajuns la spital cu dureri abdominale persistente, iar obiectul a fost îndepărtat printr-o intervenție care a durat aproximativ 20 de minute.

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