Termometru cu mercur, blocat 20 de ani în duodenul unui bărbat. Medicii au rămas uimiți

Un bărbat de 32 de ani din China a trăit mai bine de două decenii cu un termometru cu mercur blocat în duoden, după ce îl înghițise accidental la 12 ani. Medicii l-au descoperit abia când pacientul a ajuns la spital cu dureri abdominale persistente, iar obiectul a fost îndepărtat printr-o intervenție care a durat aproximativ 20 de minute.
Un bărbat de 32 de ani din Wenzhou, China, a ajuns la spital cu dureri abdominale persistente, iar investigațiile au scos la iveală un caz neobișnuit. Medicii au descoperit un termometru cu mercur blocat în duoden de mai bine de 20 de ani, pe care pacientul îl înghițise accidental în copilărie.
Bărbatul, identificat drept Wang, avea 12 ani când a înghițit termometrul, însă nu le-a spus părinților ce se întâmplase pentru că i-a fost teamă. În anii care au urmat nu a avut simptome suficient de evidente încât să-l alarmeze, iar incidentul a fost uitat.
Termometrul fusese înghițit când avea 12 ani
Wang s-a prezentat la Spitalul Afiliat Universității de Medicină din Wenzhou după ce durerile abdominale au devenit persistente. În urma investigațiilor, medicii au observat un obiect străin în duoden, prima porțiune a intestinului subțire.
Radiografiile au arătat că obiectul era un termometru cu mercur, iar pacientul și-a amintit imediat de accidentul produs în urmă cu două decenii.
„Când am văzut imaginile, mi-am amintit imediat că la 12 ani am înghițit un termometru. Mi-a fost frică să le spun părinților, așa că am tăcut”, a declarat Wang.
Medicii au avertizat asupra riscului de perforație
Prezența unui termometru cu mercur blocat în duoden putea duce la complicații grave. Vârful obiectului apăsa direct pe peretele intestinal, ceea ce creștea riscul unei perforații și al unei hemoragii interne.
Un alt pericol era reprezentat de mercurul din interiorul termometrului. Dacă sticla s-ar fi spart, substanța ar fi putut provoca probleme suplimentare pentru sănătatea pacientului, scrie presa străină.
Medicii au decis să îndepărteze obiectul, iar intervenția a fost realizată cu succes și a durat aproximativ 20 de minute.
„Am fost uimiți să vedem că termometrul era aproape intact după atâția ani în corpul său. Doar marcajele de măsurare de pe sticlă s-au șters în timp”, au precizat specialiștii.
Termometrul a rămas în corp mai bine de două decenii
Cazul lui Wang arată că unele obiecte înghițite accidental nu sunt eliminate întotdeauna în mod natural din sistemul digestiv. În anumite situații, acestea pot rămâne blocate pentru perioade foarte lungi și pot provoca probleme chiar și după ani de zile.
Un caz asemănător a fost documentat în 2026, când un alt bărbat a fost descoperit cu o periuță de dinți de aproximativ 18 centimetri rămasă în sistemul digestiv timp de două decenii.
În cazul pacientului din Wenzhou, termometrul cu mercur blocat în duoden a fost îndepărtat înainte să provoace o perforație sau o altă complicație gravă.