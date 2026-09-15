O pisică a „furat” o mașină și a provocat un accident în Kazahstan. Imaginile au devenit virale - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 10:53

O pisică a furat o mașină lăsată nesupravegheată într-un oraș din Kazahstan și a provocat un accident după ce autoturismul a pornit și a lovit un zid. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar imaginile au devenit rapid virale.

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