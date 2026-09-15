O pisică a „furat” o mașină și a provocat un accident în Kazahstan. Imaginile au devenit virale - VIDEO

O pisică a furat o mașină lăsată nesupravegheată într-un oraș din Kazahstan și a provocat un accident după ce autoturismul a pornit și a lovit un zid. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar imaginile au devenit rapid virale.
O pisică a furat o mașină lăsată nesupravegheată în orașul Turkistan, din Kazahstan, și a provocat un accident după ce autoturismul a pornit și a lovit un zid. Animalul a reușit apoi să fugă de la locul incidentului, iar întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.
Potrivit relatărilor presei locale, pisica ar fi intrat în mașină printr-o fereastră deschisă. Nu este clar cum a reușit animalul să pună autoturismul în mișcare, însă mașina a pornit și a parcurs o distanță scurtă înainte de impact.
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Cum a ajuns pisica să pună mașina în mișcare
Incidentul neobișnuit s-a petrecut în Turkistan, unde o mașină fusese lăsată nesupravegheată de șofer. Felina ar fi profitat de o fereastră deschisă și a intrat în autoturism, iar la scurt timp vehiculul a început să se deplaseze.
Mașina nu a ajuns însă prea departe. După doar câteva momente, autoturismul a lovit un zid, iar pisica a coborât și a dispărut de la locul accidentului. La incident a asistat un bărbat despre care presa locală relatează că ar putea fi proprietarul mașinii.
O pisică a furat o mașină, iar imaginile au ajuns pe internet
Momentul în care pisica a intrat în autoturism și mașina s-a pus în mișcare a fost surprins de o cameră de supraveghere. Filmarea a ajuns ulterior pe rețelele de socializare și a atras rapid atenția utilizatorilor, conform presei străine.
Cazul în care o pisică a furat o mașină și a provocat un accident a stârnit numeroase reacții online. O parte dintre cei care au văzut imaginile au pus sub semnul întrebării relatarea martorilor și au încercat să înțeleagă cum a fost posibil ca felina să pună autoturismul în mișcare.
Imaginile cu „pisica șofer” au devenit virale
Filmarea accidentului a fost distribuită pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au comentat situația neobișnuită. Unii au numit felina „cel mai căutat spărgător de mașini”, în timp ce alții s-au întrebat cum va fi explicat incidentul companiei de asigurări.
Incidentul s-a încheiat fără ca în materialul inițial să fie menționate persoane rănite, iar pisica a dispărut imediat după ce mașina a lovit zidul.