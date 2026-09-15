Avioanele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Polonia a ridicat avioanele de luptă

Avioanele de vânătoare ale NATO au doborât o dronă care a pătruns în cursul nopții în spațiul aerian al Lituaniei, în apropiere de Kaunas, relatează BBC. În același timp, Polonia a anunțat operațiuni aeriene pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.
A fost Alertă pe flancul estic al NATO, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei și a fost doborâtă de avioane de vânătoare ale Alianței, potrivit BBC.
Autorităţile au precizat că drona a pătruns, cel mai probabil, în sudul Lituaniei, în apropierea celui de-al doilea oraş ca mărime, Kaunas, venind din țara vecină Belarus, la scurt timp după miezul nopţii de luni spre marți.
„O dronă care tocmai a pătruns în spaţiul aerian al Lituaniei a fost distrusă de avioanele de vânătoare ale NATO”, a transmis preşedintele lituanian Gitanas Nausėda într-un mesaj postat pe rețeaua pe X.
Conform informațiilor existente până la transmiterea acestei știri, originea dronei nu a fost încă stabilită. Marți dimineață, în capitala Vilnius și în împrejurimi au fost declanșate alerte de dronă.
Forțele armate ale Lituaniei și piloții italieni care participă la Misiunea NATO de Apărare Aeriană „au dat dovadă de o reacție rapidă și responsabilă” în fața incursiunii dronei, a transmis Ministerul Apărării din Lituania.
Președintele Gitanas Nausėda a subliniat, într-o postare pe rețelele sociale, importanța menținerii unui nivel ridicat de pregătire militară. „În contextul intensificării agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, o astfel de pregătire este vitală pentru regiunea noastră. Împreună cu aliații noștri din NATO, Lituania își va apăra spațiul aerian”, a afirmat acesta.
Moscova nu a comentat, până în prezent, incidentul.
Lituania are o mare parte a frontierei sale sudice și estice comună cu Belarus, aliat-cheie al Rusiei.
Polonia își securizează spațiul aerian
Polonia a anunţat, de asemenea, că au început „operaţiuni aeriene” în spaţiul său aerian „din cauza activităţii vehiculelor aeriene fără pilot cu propulsie cu reacţie ale Federaţiei Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean”, anunţă France24.
Aceste acţiuni au un „caracter preventiv” şi vizează „securizarea şi protecţia spaţiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor ameninţate”, a adăugat aceasta.
Incursiunea a avut loc în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ţara sa este pregătită pentru „măsuri de dezescaladare” dacă Rusia ar face acelaşi lucru, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că adversarii au convenit să înceteze atacurile asupra instalaţiilor energetice ale celeilalte părţi.
Forţele ucrainene au continuat peste noapte atacurile de lungă distanţă împotriva ţintelor militare ruse din Kraiul Krasnodar, în timp ce Rusia a lansat 102 drone asupra Ucrainei.
Donald Tusk, avertisment asupra intensificării acțiunilor Rusiei
Donald Tusk a declarat, într-o conferință de presă organizată la Varșovia alături de miniștri și reprezentanți ai forțelor de securitate, că Polonia va adopta o abordare mult mai coordonată în perioada următoare.
„Trebuie să fim conștienți că, începând de astăzi, vom acționa într-un mod mult mai consolidat pentru că ceea ce știm și la ceea ne așteptăm este că săptămânile și lunile următoare vor fi o perioadă de acțiune intensificată din partea Rusiei”, a declarat premierul polonez, conform agenției PAP.
Tusk a avertizat, de asemenea, că Varșovia trebuie să ia în calcul posibilitatea ca această escaladare să ajungă pe teritoriul Poloniei.
„Nu putem exclude ca această escaladare să afecteze teritoriul nostru”, a spus premierul. Declarațiile au fost făcute după ce drone de atac rusești au lovit obiective aflate la doar câțiva kilometri de granița poloneză.
Tren spre Varșovia și o benzinărie, lovite în apropierea frontierei
Printre incidentele menționate de Donald Tusk se numără atacul asupra unui tren de pasageri care se îndrepta spre Varșovia. Garnitura a fost lovită la câțiva kilometri de frontiera Poloniei, însă atacul nu a provocat răniți. O altă țintă a fost o benzinărie situată în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Jagodzin. Zona a trebuit să fie evacuată, iar mai multe camioane au ars în urma incidentului.
Premierul polonez a atras atenția că atacul asupra acestei zone de frontieră nu reprezintă un caz izolat și a făcut referire la tentative despre care afirmă că au avut loc și în Moldova.
„Am văzut acest lucru în Moldova. Știam că planul rus va include încercări de a provoca haos, de a paraliza și poate chiar de a distruge puncte de trecere a frontierei ucrainene, și asta se aplică, de asemenea, țării noastre”, a declarat Donald Tusk.
El a precizat că Rusia a încercat deja să „paralizeze un punct de trecere a frontierei”, referindu-se la incidentul recent.
Punctele de frontieră vor funcționa în condiții speciale
În acest context, autoritățile poloneze pregătesc măsuri speciale pentru funcționarea punctelor de trecere a frontierei în lunile următoare. Donald Tusk a anunțat că se va încerca menținerea unui trafic cât mai fluent, astfel încât să fie evitate ambuteiajele și acumulările de vehicule în apropierea frontierei.
O atenție specială va fi acordată camioanelor care transportă combustibil. Premierul polonez a explicat că astfel de vehicule ar putea deveni ținte ale unor atacuri și că este necesar ca acestea să nu se acumuleze în zona punctelor de trecere.
Peste 12 drone rusești detectate în apropierea Poloniei
Numai duminică, 13 septembrie, apărarea antiaeriană poloneză a detectat peste 12 drone de atac rusești Geran-5 deasupra spațiului aerian din vestul Ucrainei.
Ca măsură de precauție, mai multe avioane de luptă au decolat, iar locuitorii din regiunile poloneze aflate în apropierea frontierei au primit mesaje de avertizare cu privire la posibilitatea unei incursiuni.