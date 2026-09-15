Avioanele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Polonia a ridicat avioanele de luptă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 08:04

Avioanele de vânătoare ale NATO au doborât o dronă care a pătruns în cursul nopții în spațiul aerian al Lituaniei, în apropiere de Kaunas, relatează BBC. În același timp, Polonia a anunțat operațiuni aeriene pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

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