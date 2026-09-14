Doliu în industria filmelor pentru adulți. O actriță cunoscută a murit la doar 25 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 sept. 2026, 20:17

Hana Kuraki, actriță japoneză cunoscută pentru activitatea sa în industria filmelor pentru adulți, a murit la vârsta de 25 de ani. Tânăra a fost găsită fără viață într-un apartament din Kabukicho, cartierul din Tokyo cunoscut pentru viața de noapte și industria pentru adulți. Poliția investighează circumstanțele în care s-a produs tragedia.

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