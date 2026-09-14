Danemarca își pregătește preoții pentru război. Scenariul sumbru: până la 20 de militari morți pe zi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 sept. 2026, 10:06

Danemarca își pregătește Biserica pentru eventualitatea unui război de amploare în Europa, în care ar putea muri între 10 și 20 de militari pe zi. Din ianuarie, preoții militari îi vor instrui pe preoții parohi să organizeze înmormântări militare și să gestioneze situații cu un număr mare de decese.

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