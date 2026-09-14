Danemarca își pregătește preoții pentru război. Scenariul sumbru: până la 20 de militari morți pe zi

Danemarca își pregătește Biserica pentru eventualitatea unui război de amploare în Europa, în care ar putea muri între 10 și 20 de militari pe zi. Din ianuarie, preoții militari îi vor instrui pe preoții parohi să organizeze înmormântări militare și să gestioneze situații cu un număr mare de decese.
Danemarca își pregătește Biserica pentru eventualitatea unui război de amploare în Europa, iar scenariul luat în calcul presupune pierderi de până la 20 de militari pe zi. Începând din ianuarie, preoții militari vor începe să îi instruiască pe preoții parohi din întreaga țară pentru a putea organiza înmormântări militare și pentru a gestiona situații în care numărul persoanelor decedate ar fi mult mai mare decât în mod obișnuit. Pregătirile pornesc de la posibilitatea ca, într-un conflict major, Danemarca să înregistreze între 10 și 20 de militari morți în fiecare zi.
De ce pregătește Danemarca preoții pentru un posibil război
Șeful capelanilor militari din Danemarca, Thomas H. Beck, a explicat că experiența războiului din Ucraina arată cât de mari pot deveni pierderile într-un conflict de amploare, comparativ cu operațiunile militare la care Danemarca a participat anterior. Tocmai de aceea, autoritățile se pregătesc pentru situația în care numărul militarilor decedați ar putea crește semnificativ, iar preoții civili vor trebui să poată oficia ceremonii funerare militare și să gestioneze un volum mult mai mare de astfel de servicii decât în timp de pace.
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În prezent, în Forțele Armate daneze activează 95 de capelani militari, care oferă asistență religioasă și sprijin spiritual militarilor, iar în timp de pace aceștia lucrează și ca preoți în parohii. Potrivit lui Thomas H. Beck, cei 95 de capelani nu ar putea gestiona singuri toate ceremoniile funerare în cazul unui război de amploare, motiv pentru care preoții din parohiile civile vor fi instruiți să îi sprijine dacă numărul militarilor decedați va crește puternic. Capelanii militari danezi sunt pregătiți atât pentru oferirea de sprijin religios și spiritual, cât și în domeniul dreptului internațional umanitar și al problemelor specifice mediului militar, conform Militarnyi.
Câți bani a alocat Danemarca pentru pregătirea Bisericii
Danemarca a alocat 1,8 milioane de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 280.000 de dolari, pentru pregătirea Bisericii Danemarcei în vederea unor astfel de situații. Fondurile au fost prevăzute în acordul de apărare încheiat în noiembrie 2024, prin care autoritățile daneze au stabilit măsurile și finanțările necesare pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării.
Danemarca extinde și recrutarea militară
Forțele Armate daneze au extins și recrutarea tinerilor, în contextul amplificării tensiunilor cu Statele Unite privind Groenlanda și al continuării războiului din Ucraina. Noul program militar, cu o durată de 11 luni, a început cu 1.600 de recruți, iar Danemarca intenționează să crească numărul anual al acestora la 7.500 până în 2033.