Iranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz după acordul cu Omanul. Teheranul pune o condiție Statelor Unite

Acordul încheiat între Iran și Oman privind navigația prin Strâmtoarea Ormuz nu va duce la redeschiderea rutei maritime strategice, a declarat duminică ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi.
Teheranul susține că reluarea navigației este condiționată de respectarea de către Statele Unite a angajamentelor asumate prin Memorandumul de la Islamabad, semnat în iunie, transmite EFE.
Înțelegerea dintre Iran și Oman urmează să fie prezentată luni, însă autoritățile iraniene precizează că aceasta vizează stabilirea unor rute sigure pentru nave și nu reprezintă redeschiderea Strâmtorii Ormuz.
Iranul spune că acordul cu Omanul nu redeschide ruta
Abbas Araqchi a explicat că acordul negociat cu Sultanatul Omanului nu trebuie interpretat ca o decizie de reluare a navigației prin Strâmtoarea Ormuz.
„Acordul cu Sultanatul Omanului, în niciun caz nu va însemna că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă”, a declarat ministrul iranian de externe într-un interviu acordat publicației panarabe Al-Araby Al-Jadeed, cu sediul la Londra.
Șeful diplomației iraniene a precizat și care este condiția impusă de Teheran pentru redeschiderea strâmtorii. Iranul solicită ca Statele Unite să își respecte din nou angajamentele prevăzute în Memorandumul de la Islamabad, semnat între Teheran și Washington în luna iunie, cu medierea Pakistanului.
„Condiția Iranului este ca Statele Unite să revină la a-și îndeplini angajamentele prevăzute în Memorandumul de la Islamabad”, a susținut Araqchi.
Noua rută de navigație va fi prezentată luni
Agenția iraniană Tasnim, apropiată de Gardienii Revoluției, a relatat sâmbătă, citând o sursă apropiată echipei de negociere a Iranului, că Teheranul și Muscat au ajuns la începutul lunii septembrie la un acord privind rutele sigure de navigație prin Strâmtoarea Ormuz.
Înțelegerea a fost stabilită după o serie de convorbiri tehnice și diplomatice intense și va fi prezentată luni în cadrul unei reuniuni organizate în capitala Omanului.
La întâlnire sunt așteptate și Arabia Saudită, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Irak.
Bahrain a anunțat însă sâmbătă că se delimitează de reuniune, invocând atacurile iraniene asupra teritoriului său.
Abbas Araqchi a precizat că delegațiilor participante le vor fi prezentate detaliile înțelegerii cu Omanul, precum și hărțile referitoare la noua rută de navigație.
Ce prevede Memorandumul de la Islamabad
Memorandumul de la Islamabad este un acord provizoriu care include mai multe măsuri destinate încetării confruntării dintre Iran și Statele Unite.
Documentul prevede în principal încetarea ostilităților, ridicarea blocadei navale americane și redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran.
Înțelegerea mai include ridicarea sancțiunilor petroliere impuse Iranului și eliberarea fondurilor iraniene înghețate în străinătate.
Punerea în aplicare a memorandumului a fost însă împiedicată de neînțelegerile dintre Washington și Teheran privind controlul rutelor maritime din Strâmtoarea Ormuz.
Strâmtoarea a devenit unul dintre principalele focare de tensiune dintre Iran și Statele Unite de la începutul războiului, pe 28 februarie.
Reuniunea are loc la Salalah
Reuniunea privind acordul de navigație va avea loc în orașul-port Salalah din Oman, aflat mai aproape geografic de Yemen decât de Strâmtoarea Ormuz, informează AFP.
Salalah este reședința provinciei Dhofar și are o importanță istorică specială pentru Iran. La începutul anilor 1970, Teheranul a trimis trupe în Oman pentru a sprijini autoritățile în reprimarea unei rebeliuni a separatiștilor din această regiune, amintește AFP.
Autoritățile iraniene prezintă reuniunea drept un prim pas către o formă mai largă de cooperare regională în domeniul securității.
Potrivit agenției de presă guvernamentale iraniene Irna, întâlnirea reprezintă „prima etapă către punerea în aplicare a unui cadru regional de cooperare în materie de securitate” în Golf.
La rândul său, Esmail Baghaie, purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, a descris reuniunea drept un element important pentru securitatea regională.
„Va constitui o piatră de temelie esențială pentru a asigura stabilitatea și securitatea”, a afirmat Esmail Baghaie, citat de agenția iraniană Isna.
O navă comercială, atacată din nou în Strâmtoarea Ormuz
Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au continuat și duminică. O navă comercială a fost din nou vizată de un atac în această zonă, iar originea atacului nu este cunoscută.
Potrivit autorităților iraniene, incidentul s-a soldat cu moartea unei persoane.