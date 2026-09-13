O țară importantă vrea să devină membru UE, chiar dacă îi desparte un ocean. Ce variantă este luată în considerare

Premierul Canadei, Mark Carney, caută o apropiere mai puternică de Uniunea Europeană și promovează ideea ca țara sa să primească, în viitor, un statut de „membru asociat” al blocului comunitar, relatează The Wall Street Journal
Propunerea ar presupune crearea unui statut care nu există în prezent în cadrul Uniunii Europene. Potrivit publicației americane, UE, care în trecut nu s-a arătat flexibilă în privința regulilor de aderare, este acum deschisă să analizeze această posibilitate.
Informațiile au fost obținute de The Wall Street Journal de la oficiali neidentificați atât din Uniunea Europeană, cât și din Canada.
Ambasada Canadei la Bruxelles și biroul purtătorilor de cuvânt ai Comisiei Europene nu au răspuns solicitărilor separate ale Reuters pentru comentarii.
Canada își caută noi parteneri pe fondul conflictului cu SUA
Demersurile guvernului de la Ottawa pentru consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană au loc în contextul intensificării războiului comercial dintre Canada și Statele Unite.
Canada și-a accelerat orientarea către alți parteneri comerciali, după deteriorarea rapidă a relațiilor cu SUA. Situația s-a schimbat brusc după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, la începutul anului 2025, pe fondul disputelor privind comerțul și al altor probleme.
Conflictul dintre cele două țări a dus la impunerea unor tarife care afectează zeci de miliarde de dolari în comerțul transfrontalier.
UE și Canada discută libera circulație în sectoare strategice
Potrivit The Wall Street Journal, Canada și Uniunea Europeană poartă discuții pentru a permite circulația liberă a unor bunuri, servicii și lucrători canadieni implicați în lanțuri de aprovizionare considerate strategice.
Printre domeniile vizate se numără energia, inteligența artificială, apărarea și mineralele critice. O astfel de înțelegere ar muta, în practică, granița Uniunii Europene, notează publicația.
Discuțiile dintre Ottawa și Bruxelles nu se limitează însă la comerț. Cele două părți analizează și posibilitatea instalării unor cabluri subacvatice, a construirii comune de centre de date și a unor sisteme de stocare în cloud.
Pe agenda discuțiilor se află și dezvoltarea unor noi rețele de sateliți, precum și a infrastructurii necesare pentru transportarea energiei canadiene către Uniunea Europeană.
Mark Carney discută cu liderii europeni despre dreptul de a locui și munci în UE
Premierul canadian a purtat în mod regulat discuții cu mai mulți lideri ai Uniunii Europene despre apropierea dintre Canada și blocul comunitar.
Unul dintre principalii interlocutori ai lui Mark Carney este președintele Franței, Emmanuel Macron. Cei doi au discutat inclusiv despre posibilitatea ca, pe viitor, cetățenii canadieni să poată locui și lucra în Uniunea Europeană fără viză.
The Wall Street Journal citează în acest sens doi oficiali familiarizați cu subiectul, care au vorbit sub protecția anonimatului.
Mark Carney și Emmanuel Macron urmează să se întâlnească mai târziu în luna septembrie. Biroul de presă al președintelui francez nu a răspuns solicitării Reuters pentru un punct de vedere.
Apropierea dintre Canada și UE nu va fi ușor de realizat
Planul pentru consolidarea legăturilor dintre Canada și Uniunea Europeană se confruntă însă cu obstacole, după cum arată chiar experiența unui acord comercial mai modest încheiat între cele două părți.
La mai bine de un deceniu de la încheierea acordului comercial și la nouă ani după intrarea acestuia în vigoare provizorie, mai multe state membre ale Uniunii Europene încă nu l-au ratificat.
În acest context, proiectul privind o relație mult mai strânsă între Canada și UE, inclusiv posibilitatea unui viitor statut de „membru asociat”, ar presupune negocieri complexe între Ottawa și Bruxelles.