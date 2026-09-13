O țară importantă vrea să devină membru UE, chiar dacă îi desparte un ocean. Ce variantă este luată în considerare

Publicat 13 sept. 2026, 18:37 Actualizat 13 sept. 2026, 18:44 Sursă The Wall Street Journal

Premierul Canadei, Mark Carney, caută o apropiere mai puternică de Uniunea Europeană și promovează ideea ca țara sa să primească, în viitor, un statut de „membru asociat” al blocului comunitar, relatează The Wall Street Journal

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