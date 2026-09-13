Tensiunile Berlin-Moscova explodează. Germania expulzează peste 150 de diplomați ruși

Publicat 13 sept. 2026, 15:08 Sursă Intellinews

Relațiile dintre Germania și Rusia se afundă într-o nouă etapă de confruntare diplomatică, după o măsură de amploare adoptată de autoritățile de la Berlin. Peste 150 de diplomați ruși, angajați ai reprezentanțelor și membri ai familiilor acestora trebuie să părăsească teritoriul german, în timp ce Moscova își pierde și două importante puncte de prezență consulară și culturală.

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