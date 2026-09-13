Tensiunile Berlin-Moscova explodează. Germania expulzează peste 150 de diplomați ruși

Relațiile dintre Germania și Rusia se afundă într-o nouă etapă de confruntare diplomatică, după o măsură de amploare adoptată de autoritățile de la Berlin. Peste 150 de diplomați ruși, angajați ai reprezentanțelor și membri ai familiilor acestora trebuie să părăsească teritoriul german, în timp ce Moscova își pierde și două importante puncte de prezență consulară și culturală.
Potrivit informațiilor prezentate de Ambasada Federației Ruse în Germania, plecarea celor peste 150 de persoane trebuie să aibă loc până la 18 septembrie. Decizia este însoțită de închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn și a Casei Ruse din Berlin.
Peste 150 de diplomați ruși și membri ai familiilor lor pleacă din Germania
Măsura adoptată de Germania vizează mai mult de 150 de diplomați și membri ai familiilor acestora, care sunt obligați să părăsească țara până la 18 septembrie. Moscova descrie situația drept o expulzare în masă și susține că efectele deciziei germane nu se vor limita la personalul reprezentanțelor ruse.
Potrivit Ambasadei Rusiei, închiderea unor instituții și reducerea personalului diplomatic vor avea consecințe și asupra cetățenilor ruși aflați în Germania. Reprezentanța de la Berlin avertizează că numeroși cetățeni ruși vor avea de suferit în ceea ce privește accesul la serviciile consulare, scrie IntelliNews.
În același timp, Germania își reduce și mai mult infrastructura oficială prin care Rusia era reprezentată pe teritoriul său. Nu este vorba doar despre plecarea personalului diplomatic, ci și despre dispariția unor instituții care aveau roluri importante în relațiile dintre cele două state.
Consulatul Rusiei din Bonn și Casa Rusă din Berlin, închise
Printre măsurile anunțate se află închiderea Consulatului General al Rusiei din Bonn. Instituția este prezentată drept ultima reprezentanță consulară rusă de acest rang care mai funcționa în Germania.
Închiderea consulatului reprezintă astfel o reducere suplimentară a prezenței consulare a Moscovei pe teritoriul german. Activitatea diplomatică și consulară rusă fusese deja restrânsă în anii anteriori, însă noua decizie afectează direct una dintre reprezentanțele care încă își desfășurau activitatea.
Pe lista instituțiilor vizate se află și Casa Rusă din Berlin, considerată unul dintre ultimele centre importante ale relațiilor culturale dintre Rusia și Germania.
Prin închiderea celor două instituții, măsurile Berlinului depășesc cadrul unei simple reduceri de personal. Prezența oficială a Moscovei în Germania este diminuată atât în zona diplomatică și consulară, cât și în cea culturală.
Ambasada Rusiei denunță o expulzare în masă
Ambasada Rusiei în Germania a reacționat dur la decizia autorităților germane și a pus sub semnul întrebării proporționalitatea măsurilor adoptate de Berlin.
Reprezentanța diplomatică rusă a transmis: „Este acesta un motiv «suficient» pentru a priva sute de mii de cetățeni germani și cetățeni ruși care locuiesc în Republica Federală Germania de acces la servicii consulare, pentru a expulza de urgență peste 150 de angajați ai reprezentanțelor ruse și membri ai familiilor lor și pentru a distruge ultimele centre ale cooperării culturale bilaterale?”
Prin această reacție, Moscova leagă direct expulzarea personalului rus de consecințele pe care închiderea reprezentanțelor le-ar putea avea asupra cetățenilor germani și ruși. Ambasada susține că decizia Berlinului afectează inclusiv ultimele structuri prin care mai exista cooperare culturală bilaterală.
Germania atribuie Rusiei incidentul de la Aeroportul Leipzig/Halle
Decizia Berlinului vine după incidentul cu drona produs la Aeroportul Leipzig/Halle. Germania a atribuit oficial responsabilitatea pentru acest incident Rusiei.
Moscova respinge însă acuzația formulată de autoritățile germane. În versiunea prezentată de partea rusă, aparatul implicat în incident nu ar fi fost o dronă utilizată în cadrul unei acțiuni rusești.
Rusia susține că a fost vorba despre „o dronă defectă de origine necunoscută, care nu a provocat pagube”.
Ambasada Rusiei folosește diferența dintre incidentul de la aeroport și amploarea măsurilor luate ulterior de Germania drept unul dintre principalele argumente în criticile sale la adresa Berlinului. Reprezentanța contestă astfel atât atribuirea responsabilității către Rusia, cât și proporționalitatea reacției germane.
Moscova răspunde prin măsuri împotriva Germaniei
Rusia nu a rămas fără reacție la decizia Germaniei și a adoptat, la rândul său, măsuri care vizează prezența germană pe teritoriul rus.
În cadrul acestei riposte diplomatice, Consulatul General al Germaniei din Sankt Petersburg urmează să fie închis. Moscova a luat, de asemenea, măsuri împotriva institutelor Goethe.
Astfel, confruntarea dintre cele două state se extinde asupra reprezentanțelor consulare și instituțiilor culturale. Reducerea prezenței diplomatice nu mai este limitată la o singură parte, după ce Germania și Rusia au anunțat măsuri care afectează instituțiile celeilalte țări.
Informațiile referitoare la plecarea celor peste 150 de diplomați, angajați ai reprezentanțelor ruse și membri ai familiilor lor au fost comunicate de Ambasada Federației Ruse în Germania.
Relațiile Berlin-Moscova, reduse și mai mult
Închiderea Consulatului General rus din Bonn și a Casei Ruse din Berlin are loc după mai mulți ani în care relațiile diplomatice dintre Germania și Rusia au fost deja diminuate considerabil.
De această dată, însă, amploarea măsurilor anunțate este evidențiată de numărul persoanelor obligate să părăsească Germania. Peste 150 de diplomați, angajați ai reprezentanțelor ruse și membri ai familiilor lor trebuie să plece până la 18 septembrie.
În paralel, Moscova își pierde două dintre instituțiile prin care își menținea prezența oficială în Germania, una în zona consulară și cealaltă în domeniul cultural. Germania și Rusia își reduc astfel și mai mult infrastructura diplomatică și instituțională existentă între cele două țări.