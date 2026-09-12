Serghei Lavrov, mesaj pentru Kiev: Rusia acceptă negocieri, dar nu oprește războiul în timpul discuțiilor

Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, însă nu intenționează să declare simultan un armistițiu pe durata discuțiilor, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la New Delhi, potrivit agenției ruse de știri Tass, citată de dpa.
Șeful diplomației ruse a făcut declarațiile în marja summitului BRICS desfășurat la New Delhi, în cadrul unei reuniuni a organizației alcătuite din state care se prezintă drept o contrapondere la Occident.
Moscova spune că este pregătită pentru negocieri
Serghei Lavrov a susținut că Rusia nu duce lipsă de disponibilitate pentru reluarea dialogului cu Kievul, dar a exclus suspendarea operațiunilor militare cât timp negocierile sunt în desfășurare.
„Rămânem gata de negocieri, dar operațiunea militară nu va fi suspendată pe durata negocierilor”, a declarat ministrul rus de externe.
Lavrov a reluat și oferta Moscovei pentru o întâlnire directă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a transmis că liderul de la Kiev poate veni în capitala Rusiei pentru discuții.
„Dacă vrea o întâlnire, atunci să vină”, a spus Lavrov, reînnoind invitația adresată lui Zelenski.
Ministrul rus de externe a caracterizat propunerea drept o dovadă importantă de deschidere din partea Moscovei.
„Acesta este deja un enorm gest de bunăvoință din partea noastră”, a adăugat Lavrov.
Zelenski a respins propunerea de a merge la Moscova
Volodimir Zelenski a respins categoric această ofertă, care îi fusese făcută de președintele rus Vladimir Putin cu luni în urmă.
Pozițiile celor două părți rămân astfel divergente în privința condițiilor în care ar putea fi reluate negocierile, în contextul în care Rusia insistă asupra continuării operațiunilor militare pe durata discuțiilor.
Donald Trump încearcă să readucă Moscova și Kievul la masa negocierilor
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, face eforturi pentru reluarea negocierilor dintre Moscova și Kiev.
În acest context, au apărut și speculații privind posibilitatea unei întâlniri în trei, la care să participe Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Ce este BRICS
BRICS și-a primit denumirea de la inițialele primilor cinci membri ai organizației: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud.
Ulterior, în organizație au intrat Arabia Saudită, Iran, Egipt, Etiopia, Emiratele Arabe Unite și Indonezia.