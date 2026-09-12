Serghei Lavrov, mesaj pentru Kiev: Rusia acceptă negocieri, dar nu oprește războiul în timpul discuțiilor

Publicat 12 sept. 2026, 23:01 Sursă Agerpres

Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, însă nu intenționează să declare simultan un armistițiu pe durata discuțiilor, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la New Delhi, potrivit agenției ruse de știri Tass, citată de dpa.

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