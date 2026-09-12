Câți ruși au murit până acum în războiul din Ucraina, conform serviciilor britanice. „Risipă fără sens și inutilă de vieți omenești”

Aproape 500.000 de militari ruși ar fi fost uciși de la începutul războiului pe scară largă declanșat de Moscova împotriva Ucrainei, potrivit unei estimări prezentate de oficiali britanici la 11 septembrie.
Cifra a fost prezentată de șeful armatei britanice, Sir Rich Knighton, într-o declarație citată de Sky News. Oficialul a vorbit despre amploarea pierderilor suferite de trupele ruse și despre raportul dintre numărul victimelor și teritoriul cucerit de Rusia.
Knighton a apreciat că datele indică amploarea costului uman al războiului purtat de Moscova și a criticat rezultatele obținute de armata rusă în raport cu numărul militarilor pierduți.
"Cred că aceste cifre ilustrează clar risipa fără sens și inutilă de vieți omenești pentru un progres atât de mic și împotriva unui obiectiv atât de nelegitim al președintelui (Vladimir) Putin", a spus Knighton.
Aproape 500.000 de militari ruși ar fi fost uciși
Majoritatea pierderilor suferite de Rusia s-au înregistrat începând din ianuarie 2023, a precizat șeful armatei britanice. În aceeași perioadă, armata rusă ar fi reușit să cucerească doar aproximativ 2% din teritoriul Ucrainei.
Estimarea privind numărul militarilor ruși uciși a fost susținută și de șefa agenției britanice de informații, securitate cibernetică și securitate, Anne Keast-Butler.
Aceasta declarase anterior că „informații noi” au indicat faptul că, până la sfârșitul lunii mai, aproape 500.000 de soldați ruși fuseseră uciși în războiul din Ucraina.
Datele prezentate de oficialii britanici se referă la militarii ruși care și-ar fi pierdut viața, în timp ce estimarea pentru totalul victimelor este mult mai mare.
Knighton a declarat că numărul total al victimelor ruse, categorie care îi include pe cei uciși, răniți și dispăruți, este estimat la 1,5 milioane începând din februarie 2022.
Această cifră este în concordanță cu estimările prezentate de partea ucraineană cu privire la pierderile suferite de trupele Moscovei.
Ucraina anunță peste 1,5 milioane de victime ruse
În aceeași zi, 11 septembrie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că pierderile de personal ale Rusiei au depășit 1,5 milioane de persoane de la începutul invaziei pe scară largă.
În această estimare sunt incluse persoanele ucise, rănite sau dispărute. Numai în ultima zi, forțele ruse ar fi suferit 1.490 de victime, conform datelor raportate de Statul Major General ucrainean.
Armata ucraineană a susținut, de asemenea, că pierderile totale de personal înregistrate de Kremlin în războiul din Ucraina depășesc acum numărul cumulat al victimelor suferite de forțele ruse și sovietice în toate războaiele și conflictele armate din a doua jumătate a secolului al XX-lea și de la începutul secolului al XXI-lea.
Astfel, estimarea de peste 1,5 milioane de victime include o perioadă de peste patru ani de război pe scară largă și reunește toate categoriile de pierderi de personal menționate de autoritățile ucrainene.
Cifra de aproape 500.000 de militari ruși uciși este, prin urmare, distinctă de cea de 1,5 milioane de victime, ultima incluzând și militarii răniți sau dați dispăruți.
Pierderile Rusiei încep să afecteze economia
Amploarea pierderilor de personal nu ar avea doar consecințe militare pentru Rusia. Knighton a afirmat că războiul începe să influențeze și perspectivele economice ale țării.
Șeful armatei britanice a legat numărul mare de decese de încetinirea economiei ruse și de presiunile care se acumulează asupra populației.
Decesele au "dus la încetinirea creșterii economice în Rusia, la slăbirea cererii de consum și la o inflație persistent ridicată, iar costurile pentru economia Rusiei, precum și pentru prosperitatea și perspectivele populației sale sunt enorme", a spus Knighton.
În această evaluare sunt incluse atât efectele directe ale pierderilor de personal, cât și impactul mai larg pe care războiul îl are asupra economiei și asupra perspectivelor populației Rusiei.
Presiunile economice sunt amplificate și de riscurile de inflație asociate atacurilor ucrainene cu drone asupra instalațiilor petroliere din Rusia.
Banca Centrală a Rusiei a menținut dobânda la 14%
În acest context economic, consiliul de administrație al Băncii Centrale a Rusiei a decis, la 11 septembrie, să mențină rata dobânzii de referință la 14%.
Decizia a venit pe fondul riscurilor crescute de inflație generate de atacurile cu drone ucrainene asupra instalațiilor petroliere.
Menținerea dobânzii la acest nivel a reprezentat prima situație în care autoritatea de reglementare rusă a ales să nu reducă rata de la jumătatea lunii iunie 2025.
Evoluția dobânzii de referință este prezentată în contextul presiunilor economice cu care se confruntă Rusia, în condițiile în care războiul continuă să impună costuri importante economiei, iar atacurile asupra infrastructurii petroliere contribuie la riscurile privind inflația.
Câte victime a înregistrat Ucraina
În ceea ce privește pierderile Ucrainei, un raport al CSIS din iunie 2026 estimează că țara a înregistrat probabil între 525.000 și 625.000 de victime în perioada februarie 2022 – iunie 2026.
Din totalul estimat al victimelor ucrainene, între 125.000 și 150.000 de persoane ar fi fost ucise în luptă.
Datele din raportul CSIS acoperă perioada cuprinsă între februarie 2022 și iunie 2026 și oferă o estimare distinctă pentru pierderile Ucrainei față de cifrele prezentate de oficialii britanici și de Statul Major General ucrainean în cazul Rusiei.