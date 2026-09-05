Pentagonul, în alertă după scurgeri de informații privind stocurile de rachete și muniții: zeci de militari, testați cu detectorul de minciuni

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 16:55

Aproximativ 50 de angajați militari și civili din structura Marelui Stat Major al armatei americane, cunoscută drept Joint Staff, ar fi fost supuși unor teste cu detectorul de minciuni într-o investigație privind divulgarea unor informații către presă. Ancheta vizează relatările despre nivelul stocurilor de muniție și rachete ale Statelor Unite.

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