Pentagonul, în alertă după scurgeri de informații privind stocurile de rachete și muniții: zeci de militari, testați cu detectorul de minciuni

Aproximativ 50 de angajați militari și civili din structura Marelui Stat Major al armatei americane, cunoscută drept Joint Staff, ar fi fost supuși unor teste cu detectorul de minciuni într-o investigație privind divulgarea unor informații către presă. Ancheta vizează relatările despre nivelul stocurilor de muniție și rachete ale Statelor Unite.
Verificările au fost făcute luna trecută, după apariția unor articole care semnalau o diminuare semnificativă a rezervelor americane de armament. Printre echipamentele invocate în aceste relatări se numără rachete cu rază lungă de acțiune și interceptoare utilizate de sistemele antiaeriene Patriot.
Oficialii de la Washington au contestat informațiile apărute în presă și au transmis că SUA dispun în continuare de suficiente rezerve pentru a-și îndeplini angajamentele militare.
Investigație amplă în interiorul Pentagonului
Potrivit surselor familiarizate cu dosarul, testele cu poligraful au urmărit identificarea persoanelor care ar fi transmis date sensibile jurnaliștilor. În același timp, măsura ar avea și un rol de prevenție, într-un moment în care conducerea Pentagonului încearcă să limiteze apariția unor noi scurgeri de informații clasificate, conform The New York Times.
Joint Staff reunește între 1.500 și 2.000 de militari și angajați civili. Structura are un rol central în elaborarea planurilor operaționale și în coordonarea cu comandamentele militare americane din diferite regiuni ale lumii.
Experți în drept militar citați de presa internațională consideră că amploarea acestei operațiuni este neobișnuită. Potrivit acestora, nu există precedente recente în care un număr atât de mare de persoane din vârful aparatului militar american să fie testate cu detectorul de minciuni într-o anchetă privind sursele presei.
Stocurile de armament, sub presiune
Investigația are loc pe fondul presiunii asupra resurselor militare ale SUA, în condițiile implicării americane și ale operațiunilor desfășurate în Orientul Mijlociu. Situația a alimentat dezbateri la Washington despre capacitatea industriei de apărare de a reface rapid anumite stocuri strategice.
Președintele Donald Trump a criticat în mai multe rânduri divulgarea de informații neautorizate și a respins relatările despre presupuse probleme privind muniția. Liderul de la Casa Albă a cerut sancțiuni dure pentru persoanele responsabile de transmiterea unor date sensibile către presă.
Tensiuni în conducerea Departamentului Apărării
Cazul scoate din nou la suprafață climatul tensionat din interiorul Pentagonului. Actuali și foști oficiali americani susțin că neîncrederea s-a amplificat în mandatul secretarului Apărării, Pete Hegseth, care conduce instituția cu sprijinul unui grup restrâns de consilieri.
Conform informațiilor apărute în presa americană, zeci de generali, amirali și funcționari de rang înalt ar fi fost îndepărtați din funcții sau ar fi avut promovările blocate de la începutul mandatului lui Hegseth.
Tensiunile s-au accentuat și după demiterea redactorului-șef al publicației militare Stars and Stripes. Angajați ai redacției au interpretat decizia drept o reacție la articolele despre condițiile de la bordul portavionului USS Abraham Lincoln. Donald Trump și-a exprimat însă public sprijinul pentru secretarul Apărării.