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Extern· 1 min citire
Emisarii americani Witkoff și Kushner au sosit la Moscova pentru discuții cu Putin privind oprirea războiului din Ucraina
Steve Witkoffm negociatorul lui Trump (Profimedia, arhiva)
Publicat5 sept. 2026, 14:57
Actualizat5 sept. 2026, 15:11
Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit la Moscova pe 5 septembrie, într-o vizită menită să impulsioneze eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului din Ucraina, potrivit agenției TASS. Vizita marchează o nouă etapă în încercarea Washingtonului de a relansa discuțiile de pace, blocate în ultimele luni.
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