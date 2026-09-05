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Extern· 1 min citire
Suedia le plătește zeci de mii de euro migranților care acceptă să se întoarcă în țările de origine
Poliția suedeză (Profimedia)
Publicat5 sept. 2026, 07:22
SursăRealitatea PLUS
Suedia le oferă până la 32.000 de euro migranților care acceptă să părăsească țara și să se întoarcă în statul de origine. Suma alocată a fost majorată deja de 35 de ori de la începutul anului.
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