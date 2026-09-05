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Suedia le plătește zeci de mii de euro migranților care acceptă să se întoarcă în țările de origine

Poliția suedeză (Profimedia)

Poliția suedeză (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 sept. 2026, 07:22
SursăRealitatea PLUS

Suedia le oferă până la 32.000 de euro migranților care acceptă să părăsească țara și să se întoarcă în statul de origine. Suma alocată a fost majorată deja de 35 de ori de la începutul anului.

Odată cu majorarea sumei compensatorii, s-au înregistrat deja sute de cereri, în condițiile în care un cuplu căsătorit poate primi până la 55.000 de euro.

Pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să aibă un permis de ședere valabil. Totuși, măsura are ca țintă migranții veniți din afara Uniunii Europene, a Spațiului Economic European sau a Elveției, fiindcă doar aceștia pot depune cereri.

Guvernul de la Stockholm a transmis că astfel dorește să le ofere șansa la un nou început persoanelor care nu au reușit să se integreze în societatea suedeză. Totuși, există și voci critice care avertizează asupra impactului pe care îl are majorarea sumei oferite.

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