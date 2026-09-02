SUA negociază cu Ucraina licența pentru rachetele Patriot. Ce plan pregătește Kievul

SUA și Ucraina discută posibilitatea ca industria ucraineană să producă rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, într-un moment în care Kievul are nevoie de tot mai multe mijloace pentru a contracara atacurile rusești cu rachete și drone. Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că acordarea unei astfel de licențe este negociată, dar a avertizat că aceasta nu poate rezolva necesarul urgent de interceptoare.
Washingtonul și Kievul negociază licența pentru Patriot
Posibilitatea ca Ucraina să producă local interceptoare pentru sistemele Patriot se află în prezent pe agenda discuțiilor dintre Washington și Kiev. Marco Rubio a fost întrebat dacă se opune acordării unei licențe americane pentru fabricarea acestor rachete.
„Acest lucru face obiectul negocierilor în acest moment, dar nu este o soluție imediată”, a răspuns oficialul american.
Declarația sa evidențiază una dintre principalele dificultăți ale planului. Chiar dacă Ucraina ar primi aprobarea necesară pentru producție, dezvoltarea unei capacități industriale capabile să fabrice astfel de arme nu s-ar putea realiza într-un timp scurt.
Producția interceptoarelor ar putea dura ani
Rubio a explicat că fabricarea unor arme atât de sofisticate presupune construirea unor facilități specializate și extinderea capacităților de producție.
„A crește producția, chiar dacă nu a fost emisă o licență, este un proces care durează mai mulți ani - perioada de construire a acestor uzine - și este vorba despre arme extrem de sofisticate”, a spus secretarul de stat american în emisiunea radio a lui Brian Kilmeade, difuzată de Fox News.
Prin urmare, o eventuală producție de interceptoare Patriot în Ucraina ar putea contribui la consolidarea capacității de apărare pe termen mai lung, însă nu ar acoperi necesarul imediat al armatei ucrainene.
Zelenski a discutat deja despre producția Patriot
Subiectul unei licențe pentru fabricarea interceptoarelor Patriot în Ucraina a fost abordat și la nivel prezidențial. În timpul vizitei efectuate la Washington în iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat cu președintele american Donald Trump despre posibilitatea ca Ucraina să producă aceste rachete.
Zelenski a afirmat atunci că pe agenda discuțiilor s-a aflat „licența pentru producerea de interceptoare Patriot”.
Sistemele Patriot au devenit esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva unor tipuri de atacuri aeriene, în special în condițiile în care Rusia și-a intensificat folosirea rachetelor și dronelor.
Interceptoarele au devenit o prioritate pentru Ucraina
În ultimele luni, atacurile aeriene rusești asupra Ucrainei au continuat să combine rachete și drone, ceea ce a mărit presiunea asupra sistemelor de apărare antiaeriană și asupra stocurilor de interceptoare disponibile.
Marco Rubio a susținut că problema nu este specifică Ucrainei, întrucât cererea pentru astfel de arme a crescut la nivel internațional.
„Lumea întreagă cere mai multe interceptoare aeriene. Aceasta a devenit prioritatea numărul 1 în materie de apărare la scară mondială, nu doar pentru Ucraina, dar peste tot în lume”, a adăugat Marco Rubio.