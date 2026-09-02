SUA negociază cu Ucraina licența pentru rachetele Patriot. Ce plan pregătește Kievul

Publicat 2 sept. 2026, 21:47 Sursă Agerpres

SUA și Ucraina discută posibilitatea ca industria ucraineană să producă rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, într-un moment în care Kievul are nevoie de tot mai multe mijloace pentru a contracara atacurile rusești cu rachete și drone. Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că acordarea unei astfel de licențe este negociată, dar a avertizat că aceasta nu poate rezolva necesarul urgent de interceptoare.

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