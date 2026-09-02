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Un bărbat a fost lovit de fulger în fața casei. Imagini șocante

Bărbat lovit de fulger

Bărbat lovit de fulger

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 20:50

Un bărbat din New York a fost lovit de fulger chiar în fața casei sale. Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Bărbat lovit de fulger în New York

În scurt timp, bărbatul a reușit să se ridice singur și să se întoarcă în casă. Familia sa a alertat autoritățile pentru a cere ajutor.

Acesta a petrecut o noapte în spital în urma incidentului, dar din fericire, nu a suferit arsuri.

Victima a povestit că a mers ulterior la biserică și i-a mulțumit lui Dumnezeu că a scăpat cu viață.

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