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Extern· 1 min citire
Un bărbat a fost lovit de fulger în fața casei. Imagini șocante
Bărbat lovit de fulger
Un bărbat din New York a fost lovit de fulger chiar în fața casei sale. Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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