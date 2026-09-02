Un bărbat a fost lovit de fulger în fața casei. Imagini șocante

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 20:50

Un bărbat din New York a fost lovit de fulger chiar în fața casei sale. Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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