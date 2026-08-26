Ana Maria Păcuraru: ”Sistemul nostru chiar are viteză. Doar că o folosește exclusiv atunci când trebuie salvat cineva politic”

Oameni buni, hai să vă spun ceva care sună a glumă, dar din păcate e România de azi: Cristina Trăilă și-a dat demisia. Aplaudați. Doar că... a dat-o cu întârziere de o lună, pentru că e în concediu, și pleacă abia pe 15 septembrie. Practic și-a scris demisia cu snooze pus. E genul de gest pe care îl faci când vrei să pari că pleci, dar de fapt rămâi exact acolo unde erai, cu salariul curgând mai departe. Și nu, nu e o demisie de onoare — onoare ai atunci când pleci pentru că ai greșit, nu când pleci explicând că ești complet nevinovată și că, de fapt, tot scandalul ăsta e o campanie împotriva imaginii lui Bolojan. Practic, ea nu demisionează pentru ea. Demisionează ca să-l salveze pe premier. Ce sacrificiu.
Și partea amuzantă-trist-de-adevărată: Fănel Bogos, omul din dosarul ei, a fost arestat preventiv la un moment dat. Ea — nimic. Nicio măsură, nicio audiere cu declarații încă. Deci mă întreb, ca omul de pe stradă: oare tocmai de-asta o ține Bolojan aproape, în loc s-o dea afară în cinci minute, cum ar face orice premier care se respectă când are o vulnerabilitate clară lângă el? Poate se teme puțin de ce-ar putea spune ea, dacă e împinsă de la spate. Sau poate chiar nu-i pasă. Amândouă variantele sunt la fel de îngrijorătoare.
Apropo de salvat oameni — hai să vorbim despre marele sport național al lunii: Salvați-l pe Fritz. Acum o lună, legea ANI picase la vot, pentru că PNL și USR au blocat-o împreună, brațe la brațe, invocând neconstituționalitatea. Șipoș sărbătorea de zor: "am salvat banii din PNRR." Bravo echipă. Doar că a venit CCR și a stricat toată petrecerea, zicând că amendamentul e, de fapt, constituțional. Și azi, surpriză, aceiași oameni de la PNL votează exact legea pe care o respinseseră acum o lună. Fritz pierde mandatul. Bolojan, previzibil, lipsește iar de la vot — a doua oară la aceeași dispută, ceea ce începe să pară mai puțin o coincidență și mai mult un obicei de weekend.
Și acum USR e supărat, dar nu pe PSD — pe „prietenii" de la PNL. Șipoș spune, aproape jignit: "PNL i-a făcut un cadou lui Grindeanu, asta va fi greu de uitat." Deci după luni de alianță pe subiectul ăsta exact, cei doi se sfâșie public, chiar quand toată lumea se întreabă cum naiba mai iese un guvern minoritar din cuplul ăsta care se ceartă ca la un divorț cu partaj la televizor. Și dacă tot vorbim de intimitate politică — Fritz însuși a recunoscut că se vede săptămânal cu Nicușor Dan, într-o cameră de la Cotroceni fără microfoane. Genul de detaliu pe care, dacă îl spui la un pahar de vin, sună a glumă, dar el l-a spus la televizor, cu mândrie. Așa că mă întreb, retoric: ruptura de azi dintre PNL și USR rearanjează cumva și jocul ăsta secret de culise? Nu știu sigur. Dar contextul chiar invită la întrebare.
Și, ca să nu vă plictisiți cât timp toată lumea se uita la Fritz, șeful Nuclearelectrica și-a dat și el demisia. Omul care conducea compania din 2017, chiar acum, când ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite din cauza Dunării, iar ele dau aproape un sfert din curentul țării. Motivul oficial? "O nouă oportunitate profesională." Sigur. Exact ca atunci când pleci de la job și zici că e "pentru dezvoltare personală", dar toată lumea știe că, de fapt, ceva nu a mers bine. Și tot azi, Nicușor Dan trimite la CCR legea care ținea termocentralele pe cărbune deschise — exact legea de care avea nevoie Guvernul ca să nu piardă miliarde din PNRR. Deci avem o companie strategică fără căpitan, în plină criză, și un război mocnit între Cotroceni și Guvern pe restul sistemului energetic. Cine profită de vidul ăsta? Bună întrebare. Din păcate, ca de obicei, nimeni oficial nu are un răspuns.
Trei povești, un singur adevăr, la fel de plictisitor pe cât e de enervant: informația vine mereu prea târziu, prea puțină și niciodată de la cine ar trebui s-o dea. Dar hai să recunoaștem un lucru — sistemul nostru chiar are viteză. Doar că o folosește exclusiv atunci când trebuie salvat cineva politic, nu când trebuie tras cineva la răspundere.