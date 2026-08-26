Ana Maria Păcuraru: ”Sistemul nostru chiar are viteză. Doar că o folosește exclusiv atunci când trebuie salvat cineva politic”

Publicat 26 aug. 2026, 21:04 Sursă Realitatea PLUS

Oameni buni, hai să vă spun ceva care sună a glumă, dar din păcate e România de azi: Cristina Trăilă și-a dat demisia. Aplaudați. Doar că... a dat-o cu întârziere de o lună, pentru că e în concediu, și pleacă abia pe 15 septembrie. Practic și-a scris demisia cu snooze pus. E genul de gest pe care îl faci când vrei să pari că pleci, dar de fapt rămâi exact acolo unde erai, cu salariul curgând mai departe. Și nu, nu e o demisie de onoare — onoare ai atunci când pleci pentru că ai greșit, nu când pleci explicând că ești complet nevinovată și că, de fapt, tot scandalul ăsta e o campanie împotriva imaginii lui Bolojan. Practic, ea nu demisionează pentru ea. Demisionează ca să-l salveze pe premier. Ce sacrificiu.

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