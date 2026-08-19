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Locale· 1 min citire

Dorel lovește din nou! Soluția uluitoare găsită de un constructor pentru un stâlp rămas în mijlocul unui drum reabilitat din Alba

FOTO: ziarulunirea.ro

FOTO: ziarulunirea.ro

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 22:31
Actualizat19 aug. 2026, 22:42

Dorel lovește din nou, iar de această dată „opera” sa poate fi admirată în Gârda de Sus, județul Alba, unde un stâlp de beton a fost lăsat în mijlocul unui drum comunal, iar soluția găsită de constuctor pentru ca șoferii să îl poată ocoli este desprinsă dintr-un scenariu absurd: în jurul stâlpului a fost construit un mic sens giratoriu.

În zonă nu există nicio intersecție care să justifice opera lui Dorel

Stâlpul, care susține în continuare cablurile de electricitate, a rămas pe poziție chiar și după reabilitarea drumului. Culmea, în zonă nu există nicio intersecție care să justifice amenajarea unui sens giratoriu.

Potrivit jurnaliștilor de la ziarulunirea.ro, opera revoluționară a lui Dorel poate fi admirată pe drumul comunal face legătura cu DN 75. Sensul giratoriu este construit din dale de ciment și semnalizat corespunzător.

Un cititor a transmis redacției fotografii cu situația neobișnuită și a descris intervenția drept o soluție complicată pentru o problemă care ar fi putut fi rezolvată prin mutarea stâlpului.

Drumul nu a fost încă recepționat, iar constructorul riscă amendă

Jurnaliștii locali au verificat situația, iar surse din cadrul Consiliului Județean Alba au precizat că drumul comunal nu a fost încă recepționat, iar în cazul în care lucrările nu respectă autorizația de construire, pot fi aplicate sancțiuni.

Potrivit surselor citate, amenda pentru „opera de artă” a lui Dorel poate porni de la 5.000 de lei.

Până la recepția lucrării, rămâne de văzut dacă stâlpul va fi mutat sau dacă neobișnuitul „sens giratoriu” va rămâne parte din infrastructura rutieră a comunei.

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