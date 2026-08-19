Dorel lovește din nou! Soluția uluitoare găsită de un constructor pentru un stâlp rămas în mijlocul unui drum reabilitat din Alba

Publicat 19 aug. 2026, 22:31 Actualizat 19 aug. 2026, 22:42

Dorel lovește din nou, iar de această dată „opera” sa poate fi admirată în Gârda de Sus, județul Alba, unde un stâlp de beton a fost lăsat în mijlocul unui drum comunal, iar soluția găsită de constuctor pentru ca șoferii să îl poată ocoli este desprinsă dintr-un scenariu absurd: în jurul stâlpului a fost construit un mic sens giratoriu.

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