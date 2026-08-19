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Începe evaluarea imobilelor afectate de explozia din Rahova. Anunțul Poliției Locale

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 20:45

Poliția Locală a Municipiului București a anunțat miercuri seară că începe evaluarea apartamentelor afectate de explozia din Rahova. Echipele de specialiști vor verifica locuințele din zona avariată până pe 9 septembrie, iar proprietarii sunt rugați să permită accesul acestora.

Specialiştii vor verifica fiecare apartament

”Începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Astăzi, împreună cu Direcţia de Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti, am demarat acţiunea de informare a asociaţiilor de #locatari. Am explicat oamenilor că va începe monitorizarea apartamentelor”, anunţă, miercuri seară, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

Totul se va întâmpla în intervalul 19 august – 9 septembrie 2026, între orele 08.00 şi 20.00.

Este vorba despre cinci scări din proximitatea imobilului afectat de explozie:

Bl. 32, sc. 1 (Str. Vicina nr. 1);

Bl. 30, sc. 1 şi sc. 2 (Calea Rahovei nr. 319);

Bl. 30A (Calea Rahovei nr. 317);

Bl. 33, sc. 1 (Str. Vicina nr. 3).

”Echipele de specialişti vor merge în toate apartamentele, pentru a verifica şi documenta starea acestora. Vor măsura şi fotografia fisurile apărute în ziduri, acolo unde vor constata că există”, a precizat sursa citată.

Ce riscă locatarii care nu permit accesul

Instituţia explică faptul că monitorizarea are caracter preventiv şi de documentare şi urmăreşte identificarea şi înregistrarea eventualelor modificări ale stării clădirii pe durata lucrărilor de punere în siguranţă.

”ATENŢIE! Facem apel la locatari să permită accesul echipelor de specialişti în apartamente. Cine va refuza acest lucru, va semna şi îşi va asuma că nu va putea solicita despăgubiri, în eventualitatea în care lucrările îi afectează pereţii casei”, precizează Poliţia Locală.

După ce şi etapa aceasta va fi parcursă, încep lucrările de punere în siguranţă.

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