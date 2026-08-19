Începe evaluarea imobilelor afectate de explozia din Rahova. Anunțul Poliției Locale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 20:45

Poliția Locală a Municipiului București a anunțat miercuri seară că începe evaluarea apartamentelor afectate de explozia din Rahova. Echipele de specialiști vor verifica locuințele din zona avariată până pe 9 septembrie, iar proprietarii sunt rugați să permită accesul acestora.

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