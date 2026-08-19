Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Începe evaluarea imobilelor afectate de explozia din Rahova. Anunțul Poliției Locale
FOTO: Facebook
Poliția Locală a Municipiului București a anunțat miercuri seară că începe evaluarea apartamentelor afectate de explozia din Rahova. Echipele de specialiști vor verifica locuințele din zona avariată până pe 9 septembrie, iar proprietarii sunt rugați să permită accesul acestora.
Citește și
- 19:12 Tragedie în lacul Techirghiol. O femeie de 74 de ani a murit după ce ar fi suferit un stop cardio-respirator
- 17:24Două persoane, rănite în urma exploziei unei butelii într-o gospodărie din Vâlcea. Una dintre victime a fost preluată de elicopterul SMURD
- 16:18Tragedie în familia unui tânăr polițist. Mama lui a murit la doar patru luni după ce și-a condus fiul pe ultimul drum
- 15:36Tragedie pe o trecere de pietoni. O mamă de 29 de ani a murit sub ochii copilului: micuțul și bunica acestuia au ajuns la spital
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News