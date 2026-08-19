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Două cutremure în Vrancea la interval de câteva ore. Ce magnitudine au avut seismele

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 09:20

Două cutremure slabe s-au produs în zona seismică Vrancea în noaptea de marți spre miercuri. Cel mai recent seism a fost înregistrat pe 19 august 2026, la ora 02:28, în județul Buzău.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea de 2,9 și s-a produs la adâncimea de 142,3 kilometri.

Unde s-a produs cutremurul din 19 august

Seismul a fost localizat la 57 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău și 59 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe. Cutremurul s-a mai produs la 66 de kilometri est de Brașov și la 81 de kilometri nord-est de Ploiești.

Un alt cutremur s-a produs înainte de miezul nopții

Primul seism a fost înregistrat pe 18 august 2026, la ora 23:58, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 3,3 și s-a produs la adâncimea de 133,3 kilometri. Cutremurul a fost localizat la 47 de kilometri sud de Focșani, 63 de kilometri sud de Buzău și 64 de kilometri est de Sfântu Gheorghe. Seismul s-a produs și la 75 de kilometri est de Brașov, respectiv la 93 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cele două cutremure au avut loc la aproximativ două ore și jumătate distanță unul de celălalt.

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