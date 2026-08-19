Două cutremure în Vrancea la interval de câteva ore. Ce magnitudine au avut seismele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 09:20

Două cutremure slabe s-au produs în zona seismică Vrancea în noaptea de marți spre miercuri. Cel mai recent seism a fost înregistrat pe 19 august 2026, la ora 02:28, în județul Buzău.

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