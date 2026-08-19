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Locale· 1 min citire
Două cutremure în Vrancea la interval de câteva ore. Ce magnitudine au avut seismele
Cutremur
Două cutremure slabe s-au produs în zona seismică Vrancea în noaptea de marți spre miercuri. Cel mai recent seism a fost înregistrat pe 19 august 2026, la ora 02:28, în județul Buzău.
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