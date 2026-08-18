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Locale· 1 min citire
Mare atenţie, şoferi! Trafic îngreunat pe DN 6, în zona viaductului Vodiţa, după ce au căzut pietre pe carosabil-FOTO
FOTO: News.ro
Circulaţia este îngreunată, marţi, pe DN 6, în zona viaductului Vodiţa, după ce mai multe pietre au căzut pe carosabil din bena unui camion. Şoferii au observat că oblonul din spatele camionului era deschis şi au alertat autorităţile. Drumarii de la SDN Orşova se deplasează în zonă pentru a curăţa carosabilul.
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