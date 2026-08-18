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Mare atenţie, şoferi! Trafic îngreunat pe DN 6, în zona viaductului Vodiţa, după ce au căzut pietre pe carosabil-FOTO

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 18:16

Circulaţia este îngreunată, marţi, pe DN 6, în zona viaductului Vodiţa, după ce mai multe pietre au căzut pe carosabil din bena unui camion. Şoferii au observat că oblonul din spatele camionului era deschis şi au alertat autorităţile. Drumarii de la SDN Orşova se deplasează în zonă pentru a curăţa carosabilul.

”Circulaţia este restricţionată pe un singur sens”

”La această oră, circulaţia rutieră este îngreunată pe DN 6, în zona viaductului Vodiţa, după ce pe partea carosabilă au ajuns agregate din bena unui autocamion, al cărui oblon spate s-a deschis, cel mai probabil din cauza asigurării necorespunzătoare”, a transmis, marţi, DRDP Craiova.

În zona evenimentului, circulaţia este restricţionată pe un singur sens, pentru desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă.

Drumarii intervin pentru îndepărtarea materialului de pe carosabil

”Mulţumim participanţilor la trafic care ne-au sesizat cu privire la situaţie. Echipa SDN Orşova este deja în drum spre zonă şi va interveni în cel mai scurt timp pentru îndepărtarea materialului de pe carosabil. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu atenţie şi să reducă viteza în zona respectivă”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate.

 

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