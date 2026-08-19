Caz macabru în Vaslui: veteran de război, ținut mort în casă pentru o pensie de 6.700 de lei. Cum l-a descoperit poștașul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 09:03

Un caz tulburător este anchetat în satul Vinețești, comuna Oltenești, din județul Vaslui. Un veteran de război în vârstă de 97 de ani a fost găsit mort în propria locuință, în stare avansată de descompunere.

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