Caz macabru în Vaslui: veteran de război, ținut mort în casă pentru o pensie de 6.700 de lei. Cum l-a descoperit poștașul

Un caz tulburător este anchetat în satul Vinețești, comuna Oltenești, din județul Vaslui. Un veteran de război în vârstă de 97 de ani a fost găsit mort în propria locuință, în stare avansată de descompunere.
Trupul bătrânului a fost descoperit de poștașul comunei, care a refuzat să-i înmâneze fiului pensia de aproximativ 6.700 de lei fără să îl vadă mai întâi pe beneficiar. Există suspiciunea că moartea bărbatului ar fi fost ascunsă pentru ca banii să fie încasați în continuare, însă această ipoteză nu a fost confirmată de autorități.
Poștașul a insistat să-l vadă pe bătrân
Veteranul nu se mai putea deplasa, iar pensia îi era înmânată fiului. Cu o lună înainte de descoperire, poștașul îl văzuse pe bătrân într-un fotoliu. Fiul i-ar fi spus atunci că tatăl său se simțea rău și se odihnea. Când a revenit pe 14 august cu următoarea pensie, poștașul a cerut să-l vadă pe bătrân. Fiul ar fi încercat să-l convingă că acesta făcea baie și că nu era nevoie să intre în locuință. Agentul poștal a devenit suspicios după ce a observat o cârpă pusă la unul dintre geamuri și ușa legată cu o sfoară. A intrat în casă și l-a găsit pe bătrân în același fotoliu, însă de această dată și-a dat seama că era mort.
„Și acum am imaginea bătrânului decedat în fața ochilor și nu cred că o voi putea uita prea curând. Niciodată nu m-am mai confruntat cu o astfel de situație. N-am mai crezut în ce îmi spune băiatul în momentul în care am văzut ușa legată cu sfoară. Acela a fost momentul când am zis că acolo e ceva necurat. Am intrat și l-am văzut pe bătrân decedat, în stare de descompunere”, a povestit poștașul.
Fiul ar fi cerut banii pentru înmormântare
După descoperirea cadavrului, poștașul s-a îndreptat spre mașină pentru a suna la 112. Potrivit relatării sale, fiul bătrânului ar fi venit după el și l-ar fi întrebat ce s-a întâmplat, ca și cum nu ar fi știut ce se afla în locuință. Bărbatul i-ar fi cerut apoi din nou pensia tatălui său, susținând că avea nevoie de bani pentru înmormântare. Localnicii afirmă că acesta ar fi solicitat ulterior inclusiv ajutorul primarului pentru a primi pensia aferentă ultimei luni. Polițiștii și reprezentanții Medicinei Legale au ajuns la locuință, iar trupul veteranului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui. Necropsia urmează să stabilească momentul și cauza morții.
Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
Polițiștii Postului de Poliție Oltenești au fost sesizați de agentul poștal pe 14 august 2026, la ora 11:38. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
„La data de 14 august 2026, ora 11:38, polițiștii Postului de Poliție Oltenești au fost sesizați de către agentul poștal al comunei Oltenești despre faptul că a găsit un bărbat decedat în locuință. În urma primelor verificări efectuate de către polițiști, s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 97 de ani din comuna Oltenești, județul Vaslui, care locuia singur, a fost găsit decedat, în stare de descompunere, în locuința sa, de către agentul poștal și fiul acestuia. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui în vederea necropsiei și stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Vaslui.
Anchetatorii trebuie să stabilească de cât timp era mort bătrânul și ce s-a întâmplat după deces. Până în acest moment, autoritățile nu au confirmat că fiul și-ar fi ținut intenționat tatăl mort în casă pentru a-i încasa pensia.