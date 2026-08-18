Piatră uriașă, de 3,1 kilograme, scoasă din vezica unui bărbat. Calculul ar putea deveni record mondial

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 aug. 2026, 23:53

O intervenție medicală neobișnuită a avut loc în Sri Lanka, unde chirurgii au îndepărtat din vezica urinară a unui bărbat de 55 de ani un calcul de dimensiuni impresionante. Piatra cântărea aproximativ 3,1 kilograme și avea o lungime de circa 17 centimetri, greutate comparabilă cu cea a unui bebeluș la naștere.

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