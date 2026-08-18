Piatră uriașă, de 3,1 kilograme, scoasă din vezica unui bărbat. Calculul ar putea deveni record mondial

O intervenție medicală neobișnuită a avut loc în Sri Lanka, unde chirurgii au îndepărtat din vezica urinară a unui bărbat de 55 de ani un calcul de dimensiuni impresionante. Piatra cântărea aproximativ 3,1 kilograme și avea o lungime de circa 17 centimetri, greutate comparabilă cu cea a unui bebeluș la naștere.
Operația a fost efectuată recent la un spital din Trincomalee, în estul Sri Lankăi. Cazul a fost descoperit după ce pacientul s-a prezentat la spital în urma unui accident vascular cerebral. În timpul evaluărilor medicale, specialiștii au observat că bărbatul avea probleme importante la urinare.
Investigațiile ulterioare au scos la iveală existența unor calculi în vezica urinară. În urma intervenției chirurgicale, medicii au reușit să extragă formațiunea uriașă, despre care afirmă că avea dimensiuni asemănătoare unui ou de struț, arată BBC.
Calcul de 3,1 kilograme, posibil record mondial
Medicul Prahalahan Balakrishnan, cel care a coordonat operația, a declarat pentru BBC Sinhala că formațiunea ar putea reprezenta cel mai mare calcul vezical documentat până în prezent și îndepărtat prin intervenție chirurgicală.
„Potrivit datelor disponibile, este cel mai mare calcul vezical documentat vreodată și îndepărtat prin intervenție chirurgicală”, a precizat medicul.
Potrivit specialiștilor, piatra ar fi putut rămâne în vezica pacientului între cinci și zece ani, timp în care s-a format și a crescut treptat.
După operație, starea bărbatului este descrisă ca fiind foarte bună. El rămâne însă internat pentru a primi tratament și monitorizare în cazul celorlalte probleme medicale.
Cum se formează pietrele în vezica urinară
Calculii vezicali apar atunci când anumite minerale și substanțe din urină se cristalizează și formează structuri solide. Unul dintre factorii care pot contribui la apariția acestora este golirea incompletă a vezicii urinare.
Atunci când o cantitate de urină rămâne în vezică pentru perioade îndelungate, aceasta poate deveni mai concentrată, favorizând formarea cristalelor și, ulterior, a pietrelor.
Calculii mici pot fi eliminați uneori în mod natural, însă formațiunile de dimensiuni mari pot provoca dureri, dificultăți la urinare, infecții sau chiar blocarea eliminării urinei. În astfel de situații, medicii pot recomanda proceduri medicale sau intervenții chirurgicale.
Un calcul care depășește patru centimetri este considerat un calcul vezical gigant.
Recordul anterior datează din 2003
Dimensiunile formațiunii descoperite în Sri Lanka sunt cu atât mai spectaculoase cu cât ar putea depăși actualul record menționat de Guinness World Records.
Recordul anterior pentru cel mai mare calcul vezical îndepărtat chirurgical îi aparține unui pacient din Brazilia. Piatra extrasă în anul 2003 cântărea aproximativ 1,9 kilograme și măsura 17,9 centimetri.
În cazul pacientului din Sri Lanka, calculul are o greutate estimată la 3,1 kilograme și o lungime de aproximativ 17 centimetri. Diferența de greutate față de precedentul record este considerabilă.
Totuși, pentru ca noua formațiune să fie recunoscută oficial drept record mondial, dimensiunile și greutatea acesteia trebuie verificate și confirmate de organismele competente.