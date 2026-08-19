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Sanatate· 2 min citire

Angajații din Sănătate, pregătiți să reia greva în spitale

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 17:08
Actualizat19 aug. 2026, 17:12
SursăRealitatea PLUS

Angajații din sănătate amenință din nou cu greva generală, în plin scandal privind noua lege a salarizării. Liderul Sanitas, Iulian Pope, transmite că sindicatele nu au văzut nici măcar un draft al Legii Salarizării.

Scandalul riscă să ia amploare după ce ministrul demis Dragoș Pîslaru a trimis proiectul la Comisia Europeană fără să existe mai multe consultări. Iulian Pope acuză că Guvernul ar putea invoca ulterior acordul cu Bruxelles-ul pentru a impune măsurile fără o negociere reală cu angajații.

Legea trimisă la comisie, sindicatele pregătesc proteste

„Mulțumită dumneavoastră, presei, am aflat și noi lucrul ăsta. Se repetă scenariul, cred că e a treia oară când trăim același scenariu.

Adică, Ministru Muncii întâi să consultă o Comisie Europeană, fără ca noi, partenerii sociali, să avem acces, să cunoaștem conținutul proiectului de lege.

Înțeleg că nici partidele politice nu-l cunosc. În schimb, am văzut declarațiile dumnealui și spun că e o lege de nerefuzat pentru partide și pentru președinție.

În principiu, noi dacă nu vom fi mulțumiți de această lege, vom acționa în consecință.

Pe de altă parte, poate fi acest scenariu și să ne spună, cum ne-a mai spus statul român, reprezentanții statului român de mai multe ori, așa a stabilit Comisia, așa vrea Comisia Europeană.

Suntem în aceeași situație ca acum o lună, nu s-a schimbat nimic. N-am primit niciun draft, doar consultări, fără să fie clar ce se acceptă și ce nu se acceptă dintre propunerile noastre.”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.

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