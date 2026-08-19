Angajații din Sănătate, pregătiți să reia greva în spitale

Publicat 19 aug. 2026, 17:08 Actualizat 19 aug. 2026, 17:12 Sursă Realitatea PLUS

Angajații din sănătate amenință din nou cu greva generală, în plin scandal privind noua lege a salarizării. Liderul Sanitas, Iulian Pope, transmite că sindicatele nu au văzut nici măcar un draft al Legii Salarizării.

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