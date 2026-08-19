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Sanatate· 2 min citire
Angajații din Sănătate, pregătiți să reia greva în spitale
Publicat19 aug. 2026, 17:08
Actualizat19 aug. 2026, 17:12
SursăRealitatea PLUS
Angajații din sănătate amenință din nou cu greva generală, în plin scandal privind noua lege a salarizării. Liderul Sanitas, Iulian Pope, transmite că sindicatele nu au văzut nici măcar un draft al Legii Salarizării.
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