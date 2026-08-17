Legea salarizării, din nou la negocieri. Liderii coaliției, chemați la Cotroceni: sindicatele amenință cu noi greve

Publicat 17 aug. 2026, 09:35 Sursă Realitatea PLUS

Noi negocieri pe legea salarizării! Liderii partidelor merg din nou la Cotroceni pentru discuții cu președintele, iar de mâine se reiau discuțiile cu sindicatele. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, ministrul Muncii i-ar putea chema pe cei din sănătate, iar după să continue discuțiile cu cei din educație. În cele două domenii sunt cele mai mari probleme, iar președintele a spus clar că nu va promulga o lege care scade veniturile. Dragoș Pîslaru spune că legea a fost modificată iar, însă sindicatele nu mai cred și amenință cu noi greve.

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