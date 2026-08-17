Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Legea salarizării, din nou la negocieri. Liderii coaliției, chemați la Cotroceni: sindicatele amenință cu noi greve

Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 09:35
SursăRealitatea PLUS

Noi negocieri pe legea salarizării! Liderii partidelor merg din nou la Cotroceni pentru discuții cu președintele, iar de mâine se reiau discuțiile cu sindicatele. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, ministrul Muncii i-ar putea chema pe cei din sănătate, iar după să continue discuțiile cu cei din educație. În cele două domenii sunt cele mai mari probleme, iar președintele a spus clar că nu va promulga o lege care scade veniturile. Dragoș Pîslaru spune că legea a fost modificată iar, însă sindicatele nu mai cred și amenință cu noi greve.

Liderii partidelor din fosta coaliție se întâlnesc din nou la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru discuții privind legea salarizării, modificată recent de Ministerul Muncii. Sindicatele susțin însă că nu cunosc încă forma finală a proiectului.

O nouă rundă de negocieri este programată și la Ministerul Muncii. Potrivit unor surse, ministrul Dragoș Pîslaru urmează să discute cu reprezentanții din sănătate, iar în zilele următoare sunt așteptate întâlniri cu cei din educație. Cele două domenii rămân principalele puncte de dispută în elaborarea noii legi a salarizării.

Sindicatele susțin că toate scenariile analizate în ultima perioadă ar presupune scăderi de venituri în sănătate și educație și resping actualul proiect de lege. Reprezentanții angajaților consideră că reforma nu ar trebui adoptată în actuala situație și cer ca discuțiile să fie reluate de un guvern cu puteri depline.

Presiunea este cu atât mai mare cu cât au mai rămas aproximativ două săptămâni până la termenul-limită pentru adoptarea reformei. În cazul în care legea nu va fi adoptată, România riscă să piardă 770 de milioane de euro.

În paralel, autoritățile caută sursele de finanțare pentru reforma salarizării. Impactul financiar estimat depășește 12 miliarde de lei. Una dintre variantele analizate prevede ca anumite majorări salariale din Educație să fie acordate eșalonat, începând din 2028, în condițiile în care, potrivit ministrului, revirimentul salarial al profesorilor ar avea un impact de aproximativ 9 miliarde de lei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

negocieri cotrocenilegea salarizariigreva sindicate

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe