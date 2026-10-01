Rareș Bogdan, atac dur la Bolojan pe tema TollRo: „Amenzile vor curge!”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează un atac la adresa lui Ilie Bolojan și a lui Radu Miruță, într-o postare pe Facebook în care reclamă probleme la funcționarea sistemului de taxare rutieră TollRo. El susține că transportatorii nu au putut cumpăra tichete și riscă să fie amendați, în timp ce costurile transportului de marfă ar urma să crească.
În mesaj, Rareș Bogdan critică și măsurile economice și fiscale atribuite Guvernului, despre care afirmă că afectează mai multe sectoare, de la transporturi și construcții până la industria ospitalității și IT.
Rareș Bogdan reclamă blocaje la TollRo
Potrivit postării, sistemul TollRo ar fi întâmpinat probleme imediat după intrarea în vigoare. Rareș Bogdan susține că aplicația nu funcționează și că transportatorii nu au putut achiziționa tichetele necesare.
„TollRo, sistemul de taxare rutieră intrat în vigoare azi-noapte, e blocat. Nu s-au putut cumpăra tichete, aplicația nu merge, iar amenzile vor curge!”, afirmă acesta.
Tot el susține că CNAIR ar fi solicitat amânarea aplicării sistemului cu șase luni, dar că Ilie Bolojan și Radu Miruță ar fi invocat statutul de interimari pentru a explica de ce nu pot lua această decizie.
Rareș Bogdan afirmă, de asemenea, că introducerea sistemului ar majora cu 8% costul transportului de marfă. Postarea nu prezintă însă un calcul sau o sursă pentru acest procent.
Acuzații privind efectele măsurilor economice
Criticile se extind asupra situației economice și a politicilor fiscale. Rareș Bogdan susține că numărul șomerilor ar fi crescut cu 100.000 față de perioada vară–toamnă a anului 2025 și descrie mai multe sectoare economice ca fiind în dificultate.
„Transportatorii trași pe dreapta, industria ospitalității într-o recesiune fără precedent, chiar și IT-ul gâfâie”, scrie acesta.
În aceeași postare, el critică măsuri privind impozitarea, sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități și bursele școlare. Afirmațiile despre evoluția șomajului, situația sectoarelor economice și efectele măsurilor invocate nu sunt însoțite în mesaj de date sau documente justificative.
„A impozitat călugării, se pregătește să taxeze imobilele la valoarea de piață, a umblat la banii persoanelor cu handicap, vrea să taie bursele școlare, e de neimaginat!”, a transmis Bogdan.
Critici privind negocierile pentru Guvern
Rareș Bogdan îl acuză pe Ilie Bolojan și de blocarea unor variante politice care, în opinia sa, ar fi permis formarea unui guvern legitim cu patru luni mai devreme. În acest context, îi menționează pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.
„Puteam avea guvern legitim acum 4 luni!”, susține el, afirmând că alternativele discutate nu ar fi fost acceptate de Bolojan.