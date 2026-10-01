Rareș Bogdan, atac dur la Bolojan pe tema TollRo: „Amenzile vor curge!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 oct. 2026, 11:10

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează un atac la adresa lui Ilie Bolojan și a lui Radu Miruță, într-o postare pe Facebook în care reclamă probleme la funcționarea sistemului de taxare rutieră TollRo. El susține că transportatorii nu au putut cumpăra tichete și riscă să fie amendați, în timp ce costurile transportului de marfă ar urma să crească.

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