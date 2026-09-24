Prima vacanță a elevilor se apropie. Calendarul complet al zilelor libere din anul școlar 2026-2027

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 12:27

Elevii abia au început noul an școlar, dar se apropie deja prima pauză mai lungă de la cursuri. Vacanța de toamnă 2026 este programată la sfârșitul lunii octombrie, după încheierea primului modul, iar copiii vor avea o săptămână liberă înainte de a reveni în bănci pentru următoarea perioadă de cursuri.

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