Prima vacanță a elevilor se apropie. Calendarul complet al zilelor libere din anul școlar 2026-2027

Elevii abia au început noul an școlar, dar se apropie deja prima pauză mai lungă de la cursuri. Vacanța de toamnă 2026 este programată la sfârșitul lunii octombrie, după încheierea primului modul, iar copiii vor avea o săptămână liberă înainte de a reveni în bănci pentru următoarea perioadă de cursuri.
Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației pentru anul școlar 2026-2027, cursurile au început pe 7 septembrie și sunt organizate în cinci intervale, separate de vacanțe. Prima dintre acestea începe pe 24 octombrie, iar elevii se vor întoarce la școală la începutul lunii noiembrie.
Vacanța de toamnă 2026 începe pe 24 octombrie
Prima vacanță din acest an școlar începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Ultima zi în care elevii merg la cursuri înainte de vacanță este vineri, 23 octombrie. După această pauză, copiii revin la școală luni, 2 noiembrie, când începe cel de-al doilea modul. Perioada vacanței de toamnă 2026 este prevăzută în structura oficială a anului școlar 2026-2027.
Al doilea modul începe pe 2 noiembrie
După vacanța de toamnă, elevii vor avea în față unul dintre cele mai lungi intervale de cursuri din prima parte a anului școlar. Modulul al doilea începe luni, 2 noiembrie 2026, și se încheie marți, 22 decembrie.
Sunt aproximativ șapte săptămâni și jumătate de cursuri până la următoarea pauză. După 22 decembrie, elevii intră în vacanța de iarnă, care cuprinde perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.
Când începe vacanța de iarnă a elevilor
Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii se întorc la școală luni, 11 ianuarie, când va începe al treilea modul al anului școlar. Calendarul prevede apoi și o vacanță de o săptămână a cărei perioadă exactă este stabilită la nivelul fiecărui județ. Aceasta poate fi programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de decizia inspectoratului școlar.
Când sunt programate următoarele vacanțe
Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027. După această pauză, elevii vor reveni la cursuri pentru ultima parte a anului școlar. Pentru cei mai mulți elevi, cursurile se încheie vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe pe 19 iunie. Există însă și excepții. Elevii din clasa a VIII-a termină cursurile pe 11 iunie, în timp ce pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă ultima zi de cursuri este 4 iunie. În cazul claselor din învățământul liceal tehnologic și al celor din învățământul profesional, anul școlar se încheie mai târziu, pe 25 iunie 2027.