Alertele cu drone schimbă regulile în școli. Ce trebuie să facă profesorii și elevii când apare un mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 15:07

Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență au transmis unităților de învățământ un set de recomandări privind protejarea elevilor și a personalului în cazul unor alerte provocate de incidente cu drone pe teritoriul României.

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