Alertele cu drone schimbă regulile în școli. Ce trebuie să facă profesorii și elevii când apare un mesaj RO-Alert

Ministerul Educației și Departamentul pentru Situații de Urgență au transmis unităților de învățământ un set de recomandări privind protejarea elevilor și a personalului în cazul unor alerte provocate de incidente cu drone pe teritoriul României.
Școlile trebuie să stabilească din timp spațiile în care elevii și profesorii se pot adăposti, iar la primirea unui mesaj RO-Alert privind posibila cădere a unei drone activitatea trebuie oprită imediat. Copiii trebuie conduși în spațiile protejate și ținuți departe de ferestre, balcoane, uși exterioare și fațadele din sticlă.
Ministerul Educației le recomandă, de asemenea, părinților să nu vină să își preia copiii în timpul unei alerte.
Ce trebuie pregătit înainte de o alertă
Prima măsură recomandată școlilor este identificarea spațiilor de adăpostire înainte de apariția unei situații de urgență.
Conform recomandărilor transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență, pot fi folosite subsolurile amenajate și încăperile interioare fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri. Printre spațiile indicate se numără holurile centrale, sălile fără ferestre și vestiarele interioare aflate la etaje inferioare.
Ultimul etaj nu trebuie ales ca spațiu de adăpostire. Recomandarea DSU precizează că acoperișul este primul lovit în cazul unui impact direct.
Prin urmare, unitățile de învățământ trebuie să aibă stabilit din timp unde vor fi conduși elevii și personalul în cazul unei alerte, astfel încât reacția să poată fi rapidă și organizată.
Ce se întâmplă când este primit mesajul RO-Alert
În momentul în care este transmis un mesaj RO-Alert privind posibila cădere a unei drone, activitatea din școală trebuie oprită imediat, dar într-un mod calm.
Profesorii trebuie să îi conducă pe copii către spațiile de adăpostire stabilite anterior. Elevii trebuie să stea departe de ferestre, balcoane, uși exterioare, pereți de sticlă și fațade.
Recomandările pun accent pe evitarea panicii. Cadrele didactice trebuie să păstreze calmul, să le ofere elevilor informații clare și concise și să evite orice comportament sau comunicare care ar putea genera panică ori o stare de anxietate.
Copiii nu trebuie lăsați să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei.
Regulile se aplică și copiilor care nu se află în clădire în momentul transmiterii alertei.
Elevii aflați în curtea școlii sau la activități sportive în aer liber trebuie aduși imediat în cea mai apropiată clădire. Traseul trebuie să fie cât mai scurt.
Recomandarea este ca elevilor să nu li se permită să se întoarcă după obiecte personale. Într-o astfel de situație, prioritatea este intrarea cât mai rapidă în interior.
Odată ajunși în clădire, copiii trebuie conduși către spațiile de adăpostire stabilite.
Părinții nu trebuie să își ia copiii de la școală
Una dintre recomandările transmise de DSU se adresează direct părinților.
Aceștia nu trebuie să vină să își preia copiii de la școală pe durata alertei. Recomandarea este formulată atât pentru protejarea părinților, cât și pentru siguranța elevilor.
Copiii trebuie să rămână în spațiile de adăpostire până când alerta este declarată oficial încheiată.
Recomandările vin după mai multe incidente cu drone
În ultimele luni, în zona de frontieră a României au avut loc mai multe incidente în care drone au fost doborâte sau s-au prăbușit.
Cele mai multe situații au fost înregistrate în județele Tulcea și Constanța, însă alerte au fost transmise și în alte județe.
În acest context, școlile au primit recomandări concrete privind modul în care trebuie să reacționeze în eventualitatea unei alerte aeriene referitoare la drone.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a transmis Ministerului Educației „un set de recomandări privind măsurile de protecție a elevilor, părinților și personalului didactic” în cazul unor eventuale alarme aeriene cu privire la drone.
Documentul cu recomandările DSU a fost publicat de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.
Mihai Dimian spune că nu vrea să provoace panică
Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a precizat că scopul acestor măsuri nu este de a crea teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților.
„Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident”, a scris Mihai Dimian, marți, într-o postare pe Facebook.