Elevii vor primi burse și în vacanță. Senatul a votat legea care extinde sprijinul financiar și pentru mamele minore

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativă prin care bursele acordate elevilor vor putea fi primite și în perioada vacanțelor școlare.
Măsura ar urma să se aplice începând cu anul școlar în curs și vizează bursele sociale, de merit și tehnologice.
Proiectul a fost votat cu 106 voturi „pentru” și prevede, totodată, extinderea categoriei elevilor care pot beneficia de sprijin financiar de la stat. Printre beneficiari se numără și mamele minore care au revenit într-o unitate de învățământ.
Propunerea legislativă nu este însă încă definitiv adoptată. Pentru a ajunge la promulgare, aceasta trebuie să primească votul Camerei Deputaților.
Bursele vor fi acordate și în perioada vacanțelor
Textul propunerii legislative adoptate de Senat prevede explicit că „Bursele se acordă și pe perioada vacanțelor școlare”.
Inițiatorii proiectului susțin că acordarea sprijinului financiar și în timpul vacanțelor ar putea contribui la reducerea absenteismului și a abandonului școlar.
Măsura se aplică mai multor categorii de beneficiari și include atât elevii din învățământul de stat, cât și pe cei înscriși în unități de învățământ particular sau confesional.
Cine poate primi burse în vacanță
Potrivit propunerii legislative, sprijinul financiar acordat și pe perioada vacanțelor îi vizează pe elevii din sistemul de învățământ preuniversitar de stat.
În aceeași categorie intră elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional.
Legea include și o categorie distinctă de beneficiari: mamele minore care s-au întors la școală.
Astfel, prevederile adoptate de Senat extind sprijinul financiar și pentru elevele care au revenit în sistemul de învățământ după ce au devenit mame.
Cât valorează bursele acordate elevilor
Propunerea legislativă stabilește valorile lunare pentru categoriile de burse care ar urma să fie acordate și în timpul vacanțelor.
Bursa de merit este în valoare de 450 de lei pe lună.
Bursa socială este de 300 de lei pe lună.
Bursa tehnologică are o valoare de 300 de lei pe lună și este destinată elevilor care frecventează învățământul profesional, învățământul liceal tehnologic și învățământul liceal tehnologic în sistem dual.
Pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ este prevăzută o bursă în valoare de 700 de lei.
Se extinde și numărul elevilor care pot primi burse
Propunerea adoptată de Senat nu se limitează la acordarea burselor pe perioada vacanțelor. Inițiativa legislativă prevede și extinderea numărului elevilor care pot beneficia de acest sprijin financiar.
Astfel, începând cu anul școlar 2026-2027, vor primi bursă tehnologică și elevii care frecventează învățământul liceal tehnologic în sistem dual.
Pentru anul școlar 2026-2027, în oferta proiectului planului de școlarizare sunt prevăzute, pentru învățământul preuniversitar liceal tehnologic în sistem dual, la zi, în clasa a IX-a, 12.368 de locuri.
Prin urmare, categoria elevilor eligibili pentru bursa tehnologică ar urma să fie extinsă odată cu includerea celor care urmează această formă de învățământ în sistem dual.
Bursele nu sunt impozitate
Sumele acordate sub formă de burse pentru elevi sunt neimpozabile.
De asemenea, banii primiți ca burse nu sunt incluși în calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie. Acest venit este utilizat pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru acordarea altor beneficii sociale.
Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat cu 106 voturi „pentru”, însă pentru ca prevederile să poată ajunge la promulgare este necesar ca proiectul să fie votat și de Camera Deputaților.