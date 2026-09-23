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Educatie· 1 min citire

Rezidențiat 2026: când încep înscrierile și ce trebuie să știe candidații înaintea examenului din 15 noiembrie

Medic (foto: Pixabay.com)

Medic (foto: Pixabay.com)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 sept. 2026, 17:35

Candidații la Rezidențiat 2026 se pot înscrie între 7 și 20 octombrie, iar concursul național este programat pe 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse la sediile direcțiilor de sănătate publică, potrivit condițiilor anunțate de Ministerul Sănătății.

Calendarul înscrierilor la Rezidențiat 2026

Examenul este organizat pentru absolvenții din domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, atât pentru locuri, cât și pentru posturi. Ministerul Sănătății a anunțat că înscrierile se deschid pe 7 octombrie 2026, iar termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie 2026.

Cum va fi examenul

Proba va avea loc simultan în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Candidații vor susține un test-grilă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele, pentru care vor avea la dispoziție patru ore. Subiectele vor fi formulate pe baza unei tematici și a unei bibliografii unice la nivel național.

Potrivit ministerului, organizarea concursului din 2026 va urma o metodologie similară celei de anul trecut. Instituția a început consultările cu reprezentanții celor șase universități de medicină și farmacie pentru pregătirea examenului.

Detaliile privind înscrierea, metodologia, tematica și bibliografia vor fi publicate pe site-ul oficial al concursului. Candidații ar trebui să verifice acolo condițiile complete înainte de depunerea dosarului.

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