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Educatie· 1 min citire
Rezidențiat 2026: când încep înscrierile și ce trebuie să știe candidații înaintea examenului din 15 noiembrie
Medic (foto: Pixabay.com)
Candidații la Rezidențiat 2026 se pot înscrie între 7 și 20 octombrie, iar concursul național este programat pe 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse la sediile direcțiilor de sănătate publică, potrivit condițiilor anunțate de Ministerul Sănătății.
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