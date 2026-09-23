Rezidențiat 2026: când încep înscrierile și ce trebuie să știe candidații înaintea examenului din 15 noiembrie

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 sept. 2026, 17:35

Candidații la Rezidențiat 2026 se pot înscrie între 7 și 20 octombrie, iar concursul național este programat pe 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse la sediile direcțiilor de sănătate publică, potrivit condițiilor anunțate de Ministerul Sănătății.

Distribuie articolul