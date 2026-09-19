Bursa tehnologică se acordă și în anul școlar 2026-2027. Ce sumă primesc și ce condiții trebuie să îndeplinească elevii

Elevii din învățământul profesional vor primi și în anul școlar 2026-2027 o bursă tehnologică în valoare de 300 de lei pe lună. Guvernul a adoptat vineri, 18 septembrie, proiectul de hotărâre privind cuantumul burselor școlare, iar valoarea bursei tehnologice a fost menținută la nivelul stabilit pentru anul școlar precedent.
Cu toate acestea, în perioada următoare ar putea interveni modificări importante în ceea ce privește acordarea banilor și asta pentru că în Parlament sunt în discuție două proiecte legislative care vizează, pe de o parte, extinderea dreptului la bursă pentru elevii de clasa a IX-a din liceele tehnologice duale și, pe de altă parte, acordarea integrală a bursei în lunile în care există perioade de vacanță.
Bursa tehnologică rămâne de 300 de lei pe lună
Pentru anul școlar 2026-2027, cuantumul stabilit pentru bursa tehnologică este de 300 de lei pe lună. Bursa se acordă elevilor care urmează formele de învățământ prevăzute de legislație și care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologia în vigoare.
Suma poate fi majorată la nivelul unității de învățământ. Consiliile de administrație ale școlilor pot decide acordarea unor cuantumuri mai mari, dacă există fonduri disponibile din partea autorităților locale sau alte venituri ale unității care pot fi utilizate în acest scop.
Bursa tehnologică reprezintă o formă distinctă de sprijin financiar și are ca obiectiv susținerea și stimularea elevilor care se pregătesc pentru obținerea unei calificări profesionale.
Ce se poate schimba în lunile cu vacanță
Una dintre modificările aflate în dezbatere în Parlament vizează modul în care este calculată suma primită de elevi în fiecare lună.
În prezent, cuantumul efectiv plătit poate fi influențat de numărul zilelor de curs și de zilele de vacanță din luna respectivă. Un proiect legislativ adoptat de Senat propune ca bursa să fie acordată integral, fără diminuări determinate de perioadele de vacanță.
Dacă proiectul va fi adoptat și de Camera Deputaților și ulterior promulgat, regula s-ar putea aplica începând cu anul școlar 2026-2027. În acest caz, cuantumul de 300 de lei ar urma să fie acordat integral și în lunile în care calendarul școlar include zile de vacanță.
Până la finalizarea procedurii legislative, această modificare nu reprezintă însă o regulă aflată deja în vigoare.
Elevii de clasa a IX-a din liceele tehnologice duale ar putea primi bursă
O altă propunere legislativă aflată în Parlament vizează elevii care au intrat în clasa a IX-a în liceele tehnologice duale.
Modificarea sistemului de învățământ profesional și integrarea calificărilor de nivel 3 în cadrul liceelor tehnologice au generat o situație în care actuala formulare a Legii învățământului preuniversitar nu îi menționează în mod explicit pe elevii de clasa a IX-a din învățământul liceal tehnologic dual printre beneficiarii bursei tehnologice.
Proiectul de lege urmărește modificarea articolului 108¹ din Legea învățământului preuniversitar, astfel încât dreptul la bursă să fie prevăzut în mod expres și pentru elevii înscriși în învățământul liceal tehnologic în sistem dual.
Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive a proiectului, pentru anul școlar 2026-2027 au fost prevăzute 12.368 de locuri în clasa a IX-a la liceele tehnologice duale.
Cine poate primi bursa tehnologică
Pentru acordarea bursei tehnologice trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de metodologia în vigoare. Printre acestea se numără promovarea tuturor disciplinelor și obținerea mediei 10 la purtare sau a calificativului „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.
În principiu, elevii declarați repetenți nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. Metodologia prevede însă anumite excepții, inclusiv în cazul elevilor care repetă anul din motive medicale și în alte situații prevăzute expres de regulile de acordare a burselor.
Un aspect important pentru părinți este că bursa tehnologică nu se acordă în baza unei cereri depuse de familie. Elevii eligibili sunt identificați de diriginte, care întocmește și transmite lista către secretariatul unității de învățământ, în termenul prevăzut de metodologie.
Ce este stabilit și ce depinde de Parlament
Pentru anul școlar 2026-2027, suma de 300 de lei pentru bursa tehnologică este cuantumul stabilit de Guvern.
În schimb, două posibile modificări sunt încă în procedură legislativă: acordarea integrală a bursei în lunile care includ perioade de vacanță și extinderea explicită a dreptului la bursă pentru elevii de clasa a IX-a din liceele tehnologice duale.
Ambele măsuri trebuie să parcurgă toate etapele procedurii legislative și să intre în vigoare pentru a produce efecte. Prin urmare, până la adoptarea și promulgarea modificărilor, regulile actuale privind beneficiarii și calculul bursei rămân aplicabile.