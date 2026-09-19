Bursa tehnologică se acordă și în anul școlar 2026-2027. Ce sumă primesc și ce condiții trebuie să îndeplinească elevii

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 15:57

Elevii din învățământul profesional vor primi și în anul școlar 2026-2027 o bursă tehnologică în valoare de 300 de lei pe lună. Guvernul a adoptat vineri, 18 septembrie, proiectul de hotărâre privind cuantumul burselor școlare, iar valoarea bursei tehnologice a fost menținută la nivelul stabilit pentru anul școlar precedent.

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