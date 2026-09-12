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Alertă de dronă în Botoșani. Localnicii au fost îndemnați să se adăpostească VIDEO
Foto: Profimedia
Publicat12 sept. 2026, 16:51
Actualizat12 sept. 2026, 17:03
Locuitorii din județul Botoșani au fost avertizați printr-un nou mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea unor incursiuni de drone în spațiul aerian românesc. Autoritățile le-au transmis oamenilor să ia măsuri de protecție și să se adăpostească.
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