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Alertă de dronă în Botoșani. Localnicii au fost îndemnați să se adăpostească VIDEO

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 16:51
Actualizat12 sept. 2026, 17:03

Locuitorii din județul Botoșani au fost avertizați printr-un nou mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea unor incursiuni de drone în spațiul aerian românesc. Autoritățile le-au transmis oamenilor să ia măsuri de protecție și să se adăpostească.

Este pentru a doua oară într-un interval de o săptămână când populația din județ este atenționată prin RO-Alert în legătură cu posibilitatea apariției unor drone pe cer.

Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească

Mesajul RO-Alert a fost transmis în urmă cu câteva momente către populația din județul Botoșani, autoritățile semnalând posibile incursiuni de drone în spațiul aerian al României.

Oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, ca măsură de siguranță.

A doua alertă de acest fel într-o săptămână

Noua avertizare vine la scurt timp după un alt mesaj RO-Alert transmis în județul Botoșani, tot în legătură cu posibilitatea unor drone în spațiul aerian.

Astfel, este pentru a doua oară în decurs de o săptămână când autoritățile avertizează populația din județ cu privire la pericolul apariției unor drone pe cer.

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