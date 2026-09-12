Apelul disperat al medicilor, după ce au rămas fără bani: ”Ne mor pacienții!”

Publicat 12 sept. 2026, 15:26 Actualizat 12 sept. 2026, 15:28 Sursă Realitatea PLUS

Pacienții vor muri pentru că nu vor avea acces la servicii medicale! Este strigătul care vine din partea medicilor după ce spitalele și serviciile de ambulanță sunt la un pas de cel mai mare blocaj din ultimii ani! Unitățile au rămas fără bani, iar stocurile de materiale și medicamente mai ajung în unele cazuri doar pentru o săptămână. La Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni nu mai este substanță de contrast în UPU.

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