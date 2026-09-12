Apelul disperat al medicilor, după ce au rămas fără bani: ”Ne mor pacienții!”

Pacienții vor muri pentru că nu vor avea acces la servicii medicale! Este strigătul care vine din partea medicilor după ce spitalele și serviciile de ambulanță sunt la un pas de cel mai mare blocaj din ultimii ani! Unitățile au rămas fără bani, iar stocurile de materiale și medicamente mai ajung în unele cazuri doar pentru o săptămână. La Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni nu mai este substanță de contrast în UPU.
„Avem stoc zero pentru substanta de contrast, avem stoc zero pentru comprese, leucoplast, avem stoc pentru o saptamana pentru ce inseamna branule, perfuzoare”, spune Andi Nodiț, managerul Spitalului Bagdasar-Arseni din Capitală.
Medicii spun că nu mai au materialele necesare pentru a trata pacienții, iar managerii se tem că vor ajunge în situația în care urgențele de cod roșu să nu poată să fie tratate.
”La fel se intampla cu unele consumabile pentru imagistica medicala cum ar fi substanta de contrast. Eu cred ca trebuie sa luam foarte in serios aceasta situatie pentru ca daca in cateva zile nu gasim o solutie pentru deblocarea fondurilor cel mai probabil spre sfarsitul lunii septembrie unele unitati de primiri urgente nu vor mai putea functiona. M-ati intrebat ce inseamna pentru bolnavi, evident ca unii bolnavi vor muri pentru ca nu vor avea acces la servicii medicale”, a spus Radu Țincu, șeful secției ATI a Spitalului Floreasca.
La cel mai mare Institut de Neurologie din țară materialele necesare care se folosesc pentru tratamentul celui mai întâlnit tip de AVC, fie lipsesc, fie sunt luate pe împrumut de la furnizori. Și în spitalele de boli infecțioase sunt lipsuri. Și serviciile de ambulanță au rămas fără bani.
”Noi cei care practicam medicina la patul pacientului trebuie sa ne uitam nu stiu in ce directie pentru a putea sustine medical in primul rand si apoi si psihologic pacientul pentru ca pacientul trebuie sa inteleaga despre ce este vorba daca apar astfel de situtatii si sa inteleafa ca nu cadrele medicale noi care ne dam toata osteneala sunt vinovati”, a spus Carmen Dorobăț, medic infecționist
”Am ajuns la fundul sacului, cum zice românul, efectiv nu mai avem de unde, pentru că trimestrul 4 este, nu avem buget deloc, Serviciile de ambulanță nu au buget deloc pe trimestrul 4”, spune Gheorghe Chiș, liderul Federației Sindicale Ambulanța.
Și Casa Națională ar putea rămâne fără buget din octombrie, iar asta ar afecta bolnavii cronici.