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Incendiu violent la un service auto din Cluj-Napoca. Un bărbat a suferit arsuri

Ambulanță/Profimedia

Ambulanță/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 12:35

Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto de pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca. Focul a cuprins un autoturism aflat în interior, iar un bărbat a suferit arsuri la nivelul mâinilor și primește îngrijiri medicale de la echipajul SMURD prezente la fața locului.

”Pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Cluj-Napoca au fost notificaţi cu privire la posibila izbucnire a unui incendiu la un service auto situat pe strada Triajului din municipiul Cluj-Napoca. Au fost mobilizate imediat patru autospeciale de stingere, autoscara şi un echipaj SMURD. Ajunşi la faţa locului, pompierii au constatat faptul că incendiul se manifestă la un autoturism parcat în interiorul unui garaj”, au transmis, sâmbătă, reprezentanții ISU Cluj.

Un bărbat care prezintă, la o primă evaluare, arsuri la nivelul membrelor superioare, primeşte îngrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD.

La ora transmiterii acestei știrii, misiunea era în plină dinamică. Mai exact, pompierii încercau să localizeze și să lichideze incendiului.

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