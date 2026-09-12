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Incendiu violent la un service auto din Cluj-Napoca. Un bărbat a suferit arsuri
Ambulanță/Profimedia
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto de pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca. Focul a cuprins un autoturism aflat în interior, iar un bărbat a suferit arsuri la nivelul mâinilor și primește îngrijiri medicale de la echipajul SMURD prezente la fața locului.
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