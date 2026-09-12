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Femeie salvată din râul Dâmbovița de doi polițiști. Intervenție contracronometru în zona Podului Vitan din Capitală

Intervenție poliție/ Captură video

Intervenție poliție/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 13:25

Doi polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere au salvat, sâmbătă dimineață, o femeie care se afla în râul Dâmbovița, în zona Podului Vitan din București. Polițiștii au intrat în apă și au reușit să o aducă în siguranță la mal, după ce au primit o sesizare de la un cetățean. Tot sâmbătă, un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost transportat de urgență la spital, după ce s-ar fi aruncat de pe un pod din zona Pipera.

Potrivit Poliției Capitalei, incidentul a avut loc sâmbătă, 12 septembrie, în jurul orei 09:35. Un echipaj al Brigăzii Rutiere s-a deplasat la fața locului după ce un cetățean a anunțat că o persoană se află în râul Dâmbovița.

La sosirea echipajului, polițiștii au găsit femeia în apă, într-o situație care îi punea viața în pericol. Aceștia au intervenit imediat, au intrat în râul Dâmbovița și au reușit să o scoată la mal în siguranță.

Femeia era conștientă și a fost preluată de ambulanță

Femeia era conștientă când a fost scoasă din apă, însă, potrivit Poliției Capitalei, avea un comportament necooperant. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical, iar femeia a fost preluată de ambulanță pentru evaluare și acordarea îngrijirilor de specialitate.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc motivele pentru care femeia se afla în apele râului Dâmbovița și nici ce intenții avea aceasta.

Poliția Capitalei a subliniat că intervenția rapidă a celor doi agenți a contribuit decisiv la salvarea femeii.

„Fiecare secundă poate face diferența atunci când viața unui om este în pericol”, transmite Poliția Capitalei, care le recomandă cetățenilor să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 atunci când observă o persoană aflată într-o situație de pericol.

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