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Femeie salvată din râul Dâmbovița de doi polițiști. Intervenție contracronometru în zona Podului Vitan din Capitală
Intervenție poliție/ Captură video
Doi polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere au salvat, sâmbătă dimineață, o femeie care se afla în râul Dâmbovița, în zona Podului Vitan din București. Polițiștii au intrat în apă și au reușit să o aducă în siguranță la mal, după ce au primit o sesizare de la un cetățean. Tot sâmbătă, un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost transportat de urgență la spital, după ce s-ar fi aruncat de pe un pod din zona Pipera.
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