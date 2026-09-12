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Incident șocant în Capitală: un bărbat de 26 de ani s-ar fi aruncat de pe pod, la Barbu Văcărescu: precizările Poliției VIDEO

Tentativă suicid București / Captură foto

Tentativă suicid București / Captură foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 10:30
Actualizat12 sept. 2026, 10:45

Incident șocant în Capitală. Un bărbat în vârstă de 26 de ani s-ar fi aruncat de pe pod, în zona Barbu Văcărescu din București. Acesta a fost găsit în viață și preluat de echipajul de ambulanță, venit de urgență la fața locului. În zonă se află și poliția. Atenție, urmează informații, detalii și imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

UPDATE - "Astăzi, 12 septembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 6 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 08.00, cu privire la faptul că, pe Șos. Pipera, sub pasajul rutier, se află o persoană întinsă pe carosabil.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au identificat un bărbat, în vârstă de 26 de ani.

La momentul sosirii echipajelor, acesta era conștient, prezenta o stare de confuzie și acuza dureri la nivelul corpului.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, persoana în cauză fiind preluată și transportată la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

În continuare, polițiștii Secției 6 Poliție efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub supravegherea unității de parchet competente", au transmis sâmbătă polițiștii bucureșteni.

Potrivit unor surse, tânărul s-ar fi aruncat de pe pod. După impact, acesta nu era coerent în exprimare și a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital.

Sursele mai spun că familia acestuia a fost contactată și că apropiații știau despre un episod depresiv prin care tânărul ar fi trecut, pe fondul unei despărțiri.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Martorii sunt cei care au sunat urgent la 112 și mai multe echipaje de salvatori au venit la fața locului. Din primele date, bărbatul ar fi supraviețuit și a fost transportat de urgență la spital.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc motivele pentru care bărbatul a recurs la cumplitul gest.

Oamenii legii nu exclud varianta sinuciderii, însă au deschis o anchetă pentru a cerceta cu exactitate ce s-a întâmplat. 

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