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Social· 2 min citire
Incident șocant în Capitală: un bărbat de 26 de ani s-ar fi aruncat de pe pod, la Barbu Văcărescu: precizările Poliției VIDEO
Tentativă suicid București / Captură foto
Publicat12 sept. 2026, 10:30
Actualizat12 sept. 2026, 10:45
Incident șocant în Capitală. Un bărbat în vârstă de 26 de ani s-ar fi aruncat de pe pod, în zona Barbu Văcărescu din București. Acesta a fost găsit în viață și preluat de echipajul de ambulanță, venit de urgență la fața locului. În zonă se află și poliția. Atenție, urmează informații, detalii și imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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