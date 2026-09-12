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Social· 1 min citire
O mașină s-a izbit de un cap de pod pe DN 1, în județul Brașov. Patru răniți
Accident
Publicat12 sept. 2026, 08:28
Actualizat12 sept. 2026, 08:29
Patru persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un accident produs pe DN 1 Brașov-Făgăraș, în apropierea localității Vlădeni. Totul s-a întâmplat după ce mașina în care se aflau a acroșat un cap de pod. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, fiind dirijat de polițiști.
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