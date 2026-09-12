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Incendiu puternic în zona montană din Prahova: au ars 6.000 mp de vegetație. Pompierii au intervenit toată noaptea

Intervenție pompieri /Arhivă foto

Intervenție pompieri /Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 09:44
Actualizat12 sept. 2026, 09:47

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în zona montană Bobu Mare-Grohotiș, din județul Prahova, iar flăcările s-au extins pe aproximativ 6.000 de metri pătrați. Pompierii au intervenit pe parcursul nopții, în condiții dificile, din cauza terenului greu accesibil și a vântului puternic.

Potrivit ISU Prahova, pentru gestionarea situației au fost mobilizați pompieri din cadrul detașamentelor Vălenii de Munte, Câmpina și Mizil. Aceștia au intervenit cu mai multe autospeciale de serviciu și două UTV-uri.

Intervenția a fost dificilă din cauza terenului montan, care nu permitea accesul autospecialelor de stingere până la locul incendiului.

Vântul puternic a îngreunat intervenția

Incendiul a afectat aproximativ 6.000 de metri pătrați de vegetație uscată, resturi de brad și mărăciniș. Pompierii au avut de luptat și cu vântul puternic, care a îngreunat operațiunile de stingere.

Incendiul a fost lichidat în cursul dimineții, respectiv în jurul orei 04:30. Nu au fost înregistrate victime în urma incendiului.

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