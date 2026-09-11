Român dispărut după ce a venit în țară în concediu. George-Daniel trebuia să se întoarcă în Marea Britanie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 17:37

Alertă în cazul unui român de 36 de ani, stabilit de aproximativ nouă ani în Marea Britanie. Calcea George-Daniel a venit în România pentru concediu, însă familia și prietenii nu mai reușesc să ia legătura cu el din 1 septembrie. Bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă în Regatul Unit, însă nu a mai ajuns la aeroport.

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