Român dispărut după ce a venit în țară în concediu. George-Daniel trebuia să se întoarcă în Marea Britanie

Alertă în cazul unui român de 36 de ani, stabilit de aproximativ nouă ani în Marea Britanie. Calcea George-Daniel a venit în România pentru concediu, însă familia și prietenii nu mai reușesc să ia legătura cu el din 1 septembrie. Bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă în Regatul Unit, însă nu a mai ajuns la aeroport.
Familia unui bărbat din Întorsura Buzăului, județul Covasna, trăiește clipe de îngrijorare după ce acesta a dispărut fără urmă. George-Daniel Calcea, în vârstă de 36 de ani, locuiește de mai mulți ani în Marea Britanie și revenise în România pentru a-și petrece vacanța.
Potrivit informațiilor făcute publice despre caz, cei apropiați au pierdut legătura cu el începând cu 1 septembrie. De atunci, familia nu a mai reușit să afle unde se află.
George-Daniel urma să plece din nou în Marea Britanie
Bărbatul se afla în România în concediu și ar fi trebuit să se întoarcă în Marea Britanie după încheierea vacanței.
Planurile sale nu s-au mai concretizat însă. Potrivit informațiilor prezentate în apelul public, George-Daniel nu a mai ajuns la aeroport, iar apropiații au alertat autoritățile după ce nu au mai putut lua legătura cu el.
Cazul a fost făcut public și de polițistul și creatorul de conținut Marian Godină, care le-a cerut oamenilor care ar putea avea informații despre bărbat să sprijine demersurile de căutare.
Semnalmentele bărbatului dispărut
Potrivit datelor prezentate de poliție și făcute publice în apelul de găsire, George-Daniel Calcea are o înălțime de aproximativ 1,78 metri și cântărește în jur de 70 de kilograme.
Bărbatul are păr șaten și o constituție atletică.
Orice persoană care l-a văzut sau deține informații care ar putea ajuta la stabilirea locului în care se află este rugată să anunțe autoritățile.
Apel către cei care ar putea avea informații
Mesajul distribuit în mediul online a atras rapid atenția internauților, în condițiile în care familia încearcă să afle ce s-a întâmplat cu bărbatul.
„Un bărbat de 36 de ani, stabilit de aproximativ nouă ani în Marea Britanie, este căutat după ce familia și prietenii au pierdut legătura cu el, pe 1 septembrie. George Daniel Calcea revenise în România pentru vacanță. El urma să se întoarcă în Anglia, însă nu a mai ajuns la aeroport”, a transmis Marian Godină în mesajul publicat pe rețelele sociale.
Persoanele care îl recunosc sau care pot furniza informații relevante sunt îndemnate să contacteze Poliția. În cazul unei situații care necesită intervenție imediată, poate fi apelat numărul unic de urgență 112.