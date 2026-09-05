Rivaldinho a schimbat din nou echipa. Cu cine a semnat fiul legendarului Rivaldo

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 17:36

Rivaldinho, atacantul brazilian în vârstă de 31 de ani, va evolua la o nouă echipă din Thailanda. Fiul fostului mare fotbalist Rivaldo a plecat de la Bangkok United și a ajuns, sub formă de împrumut, la Muangthong United, conform informațiilor apărute în presa locală.

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