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Rivaldinho a schimbat din nou echipa. Cu cine a semnat fiul legendarului Rivaldo

Rivaldinho (foto: profimedia)

Rivaldinho (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 17:36

Rivaldinho, atacantul brazilian în vârstă de 31 de ani, va evolua la o nouă echipă din Thailanda. Fiul fostului mare fotbalist Rivaldo a plecat de la Bangkok United și a ajuns, sub formă de împrumut, la Muangthong United, conform informațiilor apărute în presa locală.

Mutarea vine la mai puțin de un an după ce brazilianul ajunsese la Bangkok United, formație din prima ligă thailandeză. Înainte de experiența din Thailanda, Rivaldinho a jucat în China, pentru QD Red Lions, echipă din eșalonul secund.

Rivaldinho, împrumutat la Muangthong United

Atacantul a bifat 22 de apariții pentru Bangkok United în perioada petrecută la club, reușind să înscrie de patru ori și să ofere o pasă decisivă.

Acum, Rivaldinho urmează să joace până la finalul actualei stagiuni la Muangthong United. Transferul reprezintă o schimbare de nivel pentru fostul jucător din SuperLiga, care va evolua în al doilea eșalon al fotbalului thailandez.

Potrivit Transfermarkt, Rivaldinho este evaluat în prezent la aproximativ 350.000 de euro. Cea mai mare cotă de piață a sa a fost consemnată în 2020, când evolua la Farul Constanța și era estimat la 1,1 milioane de euro.

Parcursul lui Rivaldinho în România

Rivaldinho a devenit cunoscut publicului din România după transferul la Dinamo, realizat în iarna anului 201720172017. Atacantul a sosit atunci de la echipa secundă a brazilienilor de la Internacional.

La Dinamo, a strâns 37 de meciuri, șase goluri și o assist. Ulterior, a avut cea mai lungă perioadă din cariera sa în România la Farul, club unde a lucrat sub comanda lui Gheorghe Hagi.

Pentru formația de la malul mării, brazilianul a evoluat în 115 partide, marcând 29 de goluri și oferind 11 pase decisive. A mai îmbrăcat și tricoul Universității Craiova, pentru care a disputat 27 de meciuri, cu un gol și trei assist-uri.

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