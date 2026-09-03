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Sport· 1 min citire
Argentina îl omagiază pe Lionel Messi. Toate meciurile se opresc în minutul 10
Lionel Messi (foto: profimedia)
Federația Argentiniană de Fotbal va organiza un moment special în memoria carierei lui Lionel Messi la echipa națională. În următoarea etapă programată în competițiile interne, partidele vor fi întrerupte în minutul 10, iar spectatorii și jucătorii vor aplauda timp de un minut.
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