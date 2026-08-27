Sindicatele din administrație acuză: „Politicienii au slăbit statul prin măsuri populiste” . Se pregătește greva generală!

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a transmis o scrisoare deschisă adresată întregii clase politice din România, acuzând decidenții că au vulnerabilizat masiv administrația publică în loc să o reformeze real. Liderii sindicali susțin că politizarea accentuată, tăierile de personal și salarizarea demotivantă au transformat angajații din sectorul public în „vinovații de serviciu” pentru problemele economice ale țării.
În documentul adresat președintelui României, premierului, parlamentarilor și primarilor, FNSA arată că discursul public al ultimilor ani a plasat eronat funcționarii publici exclusiv la capitolul „cheltuieli de personal”. Sindicaliștii subliniază că administrația propriu-zisă reprezintă doar aproximativ 20% din totalul bugetarilor, însă a fost folosită ca țap ispășitor pentru a justifica riscul de retrogradare a ratingului suveran al țării.
Conform FNSA, politicile promovate fără consultare au afectat grav stabilitatea funcției publice. Eliminarea a zeci de mii de posturi și supraîncărcarea angajaților rămași au generat plecări masive ale specialiștilor din fiscalitate, achiziții publice, juridic și fonduri europene către sectorul privat, unde veniturile sunt mult mai atractive.
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Costurile ascunse ale „administrației ieftine” și riscul pierderii miliardelor de euro
Reprezentanții salariaților avertizează că așa-zisa economie realizată prin reducerea cheltuielilor de personal generează, în realitate, pierderi bugetare mult mai mari pe termen lung. Subdimensionarea personalului duce la:
Controale fiscale nefăcute la timp și incapacitatea de a urmări creanțele statului;
Întârzieri și blocaje în derularea achizițiilor publice și a proiectelor finanțate din fonduri europene;
Creșterea erorilor administrative generate de supraîncărcarea angajaților care preiau atribuțiile a 2-3 posturi;
Externalizarea serviciilor către firme de consultanță private, la costuri considerabil mai mari decât salariile funcționarilor.
„Conceptul de administrație «ieftină» în ceea ce reprezintă salarizarea sau resursele financiare ale instituțiilor este incompatibil cu cel de administrație eficientă”, se arată în scrisoarea deschisă a FNSA.
Solicitare pentru un Pact Național și amenințări cu greva generală
Pentru a stopa degradarea aparatului bugetar, FNSA propune partidelor politice semnarea unui Pact Național pentru Capacitatea Administrativă. Documentul ar trebui să se axeze pe patru piloni prioritari:
Salarizarea competitivă în raport cu celelalte sectoare bugetare și private;
Depolitizarea reală a funcției publice;
Strategii clare de recrutare a tinerilor specialiști;
Formare profesională continuă și protecție juridică pentru angajații care semnalează nereguli.
În finalul scrisorii, FNSA anunță că va demara consultări cu celelalte federații reprezentative din sectorul administrației publice pentru pregătirea unor acțiuni de protest de amploare. Liderii sindicali nu exclud posibilitatea declanșării grevei generale, avertizând că blocarea activității administrative va fi consecința directă a refuzului dialogului social.