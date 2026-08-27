Sindicatele din administrație acuză: „Politicienii au slăbit statul prin măsuri populiste” . Se pregătește greva generală!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 aug. 2026, 13:28

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a transmis o scrisoare deschisă adresată întregii clase politice din România, acuzând decidenții că au vulnerabilizat masiv administrația publică în loc să o reformeze real. Liderii sindicali susțin că politizarea accentuată, tăierile de personal și salarizarea demotivantă au transformat angajații din sectorul public în „vinovații de serviciu” pentru problemele economice ale țării.

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