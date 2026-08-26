Bolojan ia de la pensionari pentru salariile bugetarilor. Cu cât scad pensiile dacă se extinde CASS?

Publicat 26 aug. 2026, 14:55 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii ar putea fi taxați din nou de stat! Premierul demis spune că CASS trebuie menținută și anul viitor, iar surse spun că pe masa discuțiilor dintre Dragoș Pîslaru și Comisia Europeană a existat și varianta extinderii CASS. Asta ar putea însemna o scădere a pragului, iar pensiile mai mici de 3.000 de lei vor scădea.

Distribuie articolul