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Economie· 1 min citire

Bolojan ia de la pensionari pentru salariile bugetarilor. Cu cât scad pensiile dacă se extinde CASS?

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 14:55
SursăRealitatea PLUS

Pensionarii ar putea fi taxați din nou de stat! Premierul demis spune că CASS trebuie menținută și anul viitor, iar surse spun că pe masa discuțiilor dintre Dragoș Pîslaru și Comisia Europeană a existat și varianta extinderii CASS. Asta ar putea însemna o scădere a pragului, iar pensiile mai mici de 3.000 de lei vor scădea.

Cu cât vor scădea veniturile sub 3.000 de lei?

pensie 3.000 de lei - CASS 10% - pensie finală 2.700 lei

pensie 2.500 de lei - CASS 10% - pensie finală 2.250 lei

pensie 2.000 de lei - CASS 10% - pensie finală 1.800 lei

pensie 1.800 de lei - CASS 10% - pensie finală 1.620 lei

pensie 1.500 de lei - CASS 10% - pensie finală 1.350 lei

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