Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Bolojan ia de la pensionari pentru salariile bugetarilor. Cu cât scad pensiile dacă se extinde CASS?
Ilie Bolojan
Publicat26 aug. 2026, 14:55
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii ar putea fi taxați din nou de stat! Premierul demis spune că CASS trebuie menținută și anul viitor, iar surse spun că pe masa discuțiilor dintre Dragoș Pîslaru și Comisia Europeană a existat și varianta extinderii CASS. Asta ar putea însemna o scădere a pragului, iar pensiile mai mici de 3.000 de lei vor scădea.
Citește și
- 13:35Documentul din torpedou care poate face diferența
- 13:31SANITAS respinge Legea Salarizării: Salariile din Sănătate, amenințate din 2027
- 13:14Modificări majore la Pilonul 2 din 2027: Câți bani poți retrage imediat și ce se întâmplă cu restul sumei
- 13:04Scumpiri peste scumpiri. Românii spun că nu mai fac față prețurilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News