Consiliul Concurenței a concluzionat că principalii distribuitori de carburanți au respectat plafonarea adaosului comercial

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 18:14

Principalii operatori de pe piața carburanților au respectat plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie–iunie 2026, iar marjele practicate nu au depășit media înregistrată în anul 2025, potrivit unei analize preliminare publicate marți de Consiliul Concurenței.

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