Consiliul Concurenței a concluzionat că principalii distribuitori de carburanți au respectat plafonarea adaosului comercial

Principalii operatori de pe piața carburanților au respectat plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie–iunie 2026, iar marjele practicate nu au depășit media înregistrată în anul 2025, potrivit unei analize preliminare publicate marți de Consiliul Concurenței.
Datele analizate de autoritate vizează companiile pentru care există informații comparabile și au fost raportate către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza obligațiilor instituite prin OUG nr. 19/2026.
În cazul OMV Petrom, Rompetrol, MOL România și Socar România, analiza nu indică marje mai mari în intervalul aprilie–iunie 2026 față de nivelurile aferente anului 2025. Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom, Consiliul Concurenței are nevoie de clarificări suplimentare, după ce a identificat date incomplete sau neconcordanțe în raportările transmise.
„Principalii operatori de pe piața carburanților, pentru care sunt disponibile date comparabile, au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026. Astfel, marjele raportate de aceștia nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025”, a transmis autoritatea de concurență.
65 de situații, verificate individual
ANAF a identificat 824 de operatori economici care au transmis informații pentru cel puțin una dintre perioadele analizate. Dintre aceștia, 536 au raportări atât pentru anul 2025, cât și pentru perioada aprilie–iunie 2026.
Analiza preliminară a relevat 65 de situații în care valorile declarate pentru 2026 par mai mari decât nivelul de referință din 2025, pentru cel puțin un produs sau canal de comercializare. Aceste cazuri nu reprezintă însă constatări finale privind încălcarea plafonării adaosului comercial.
Consiliul Concurenței a precizat că unele diferențe pot proveni din erori de raportare, clasificări greșite ale produselor, suprapuneri între declarațiile inițiale și cele rectificative, lipsa unităților de măsură sau valori aparent eronate. Instituția va continua verificările împreună cu ANAF și va solicita informații suplimentare companiilor vizate.
Chirițoiu: Motorina este mai ieftină cu până la 53 de bani pe litru
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a afirmat că piața este monitorizată permanent, pe fondul nivelului ridicat al prețurilor la carburanți și al preocupărilor consumatorilor.
„Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piață au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfășurare și o vom finaliza în perioada următoare”, a declarat Bogdan Chirițoiu.
Acesta a arătat că motorina este în prezent cu aproximativ 50–53 de bani pe litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei. Reducerea cu 20% a accizei la motorină, aplicată din 16 august 2026, a avut un impact estimat la 68 de bani pe litru.
Imediat după intrarea în vigoare a măsurii, prețul mediu al motorinei standard a scăzut de la aproximativ 10,74lei pe litru la 10,10 lei pe litru. Ulterior, după o creștere de circa 13–15 bani pe litru, prețul mediu a ajuns la aproximativ 10,23 lei pe litru.
Potrivit Consiliului Concurenței, evoluția prețurilor carburanților din România este comparabilă cu cea observată pe piețele europene.
La 17 august, prețul motorinei cu taxe în România era de 2,030 euro pe litru, foarte aproape de media Uniunii Europene, de 2,033 euro pe litru. În același timp, prețul motorinei fără taxe era cu aproximativ 6% sub media UE, respectiv 1,142 euro pe litru în România, față de 1,210 euro pe litru la nivel european.
În cazul benzinei, prețurile din România erau cu aproximativ 6% sub media UE pentru varianta cu taxe și cu 8% sub media europeană pentru varianta fără taxe. La 24 august, prețul mediu al benzinei standard era de circa 9,55 lei pe litru.
Autoritatea de concurență observă însă că, după modificarea metodologiei de plafonare a adaosului comercial, prețurile din România au scăzut mai puțin față de media europeană decât în perioada aprilie–iunie 2026, când era aplicat mecanismul anterior. Atunci, prețurile cu taxe erau cu până la 10% sub media UE, iar cele fără taxe, cu până la 20% mai mici.