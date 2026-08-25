Sindicatele protestează la Ministerul Muncii. Cer creșterea salariului minim și deblocarea negocierilor colective

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 08:46

Mai multe federații sindicale organizează marți, între orele 11:00 și 13:00, un protest în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii cer creșterea salariului minim începând cu 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național.

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