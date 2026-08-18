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Social· 1 min citire
Accident pe Centura Capitalei: traficul este oprit pe sensul Otopeni-Pantelimon
Accident DNCB / Foto: Facebook Info Trafic Bucuresti Ilfov
Traficul este oprit, marți dimineață, pe DNCB, pe sensul Otopeni-Pantelimon, după un accident în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu rutier. O persoană are nevoie de îngrijiri medicale, iar circulația ar urma să fie reluată după ora 10:30.
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