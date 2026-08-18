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Accident pe Centura Capitalei: traficul este oprit pe sensul Otopeni-Pantelimon

Accident DNCB / Foto: Facebook Info Trafic Bucuresti Ilfov

Accident DNCB / Foto: Facebook Info Trafic Bucuresti Ilfov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 10:05

Traficul este oprit, marți dimineață, pe DNCB, pe sensul Otopeni-Pantelimon, după un accident în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu rutier. O persoană are nevoie de îngrijiri medicale, iar circulația ar urma să fie reluată după ora 10:30.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul s-a produs în zona localității Otopeni, pe Centura București, între giratoriul Otopeni și giratoriul Tunari.

În urma coliziunii dintre autoturism și ansamblul rutier, o persoană a fost rănită și necesită îngrijiri medicale.

La acest moment, traficul este complet blocat pe sensul Otopeni-Pantelimon, iar șoferii sunt sfătuiți să evite, pe cât posibil, zona și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

Conform estimărilor Centrului INFOTRAFIC, circulația ar urma să fie reluată după ora 10:30, în funcție de desfășurarea intervenției și de degajarea carosabilului.

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