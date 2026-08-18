Noapte de foc pentru Salvamont Argeș: opt turiști, salvați din zona Vârfului Moldovean VIDEO

Publicat 18 aug. 2026, 08:53 Actualizat 18 aug. 2026, 09:02

Salvamontiștii din Argeș au avut parte de o noapte de foc, după ce au fost chemați să intervină în trei situații de urgență, toate în zona Vârfului Moldoveanu. Opt turiști, printre care un copil de 11 ani, au fost coborâți în siguranță de pe munte, operațiunile încheindu-se marți dimineață.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ArgessalvamontturistiVârful Moldoveanu