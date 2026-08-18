Noapte de foc pentru Salvamont Argeș: opt turiști, salvați din zona Vârfului Moldovean VIDEO

Salvamontiștii din Argeș au avut parte de o noapte de foc, după ce au fost chemați să intervină în trei situații de urgență, toate în zona Vârfului Moldoveanu. Opt turiști, printre care un copil de 11 ani, au fost coborâți în siguranță de pe munte, operațiunile încheindu-se marți dimineață.
Cele trei intervenții au avut loc într-un interval de doar trei ore, în noaptea de luni spre marți. Pentru recuperarea turiștilor, au fost mobilizați toți salvatorii montani disponibili din formațiile Nucșoara, Pitești și Curtea de Argeș.
„În decurs de doar trei ore, în cursul nopții de luni spre marți, Salvamont Argeș (...) a fost solicitat să intervină în trei situații de urgență majore, toate localizate în zona Vârfului Moldoveanu. Pentru gestionarea acestei nopți de foc, au fost mobilizați toți salvatorii montani din formațiile Nucșoara, Pitești și Curtea de Argeș. Din fericire, datorită profesionalismului și efortului susținut, toate cazurile s-au încheiat cu bine, iar turiștii au fost aduși în siguranță la mașini”, a precizat Salvamont Argeș.
Un turist avea probleme grave la genunchi
Prima intervenție a vizat doi bărbați de aproximativ 50 de ani, care plecaseră pe munte încă de duminică. Unul dintre ei avea o afecțiune gravă la un genunchi și se putea deplasa cu mare dificultate, astfel că cei doi au solicitat ajutorul salvatorilor montani.
În cel de-al doilea caz, trei persoane s-au rătăcit după ce au coborât prin zona Lacului Galbena. Turiștii nu aveau asupra lor lanterne sau alte surse de lumină, ceea ce le-a îngreunat orientarea pe munte.
Cea de-a treia intervenție a fost pentru o familie formată din doi adulți și un copil de doar 11 ani. Aceștia coborâseră de pe Moldoveanu prin Podul Giurgiului, însă, din cauza epuizării sau a dificultăților de orientare, nu au mai reușit să ajungă la punctul de întâlnire de pe Valea Buda, unde erau așteptați.
„Al treilea apel: O familie cu un copil de doar 11 ani a coborât de pe Moldoveanu prin Podul Giurgiului. Din cauza epuizării sau a orientării dificile, aceștia nu au mai reușit să ajungă la punctul de întâlnire de pe Valea Buda, unde erau așteptați”, a indicat Salvamont Argeș.
Operațiunile de recuperare s-au încheiat marți dimineață, în jurul orei 04:45, iar toți cei opt turiști au fost coborâți în siguranță.
Salvamontiștii atrag din nou atenția asupra dificultății traseelor din zona Vârfului Moldoveanu și le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție traseul și timpul necesar parcurgerii acestuia.
„Zona Vârfului Moldoveanu este un teren tehnic și solicitant. Planificarea defectuoasă a timpului, ignorarea oboselii și lipsa echipamentului vital pun viața turiștilor în pericol și blochează resurse umane uriașe”, avertizează Salvamont Argeș.